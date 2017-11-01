Русфонд; Подарите счастье ребенку...

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В Геленджике проживает девочка, которой нужна наша помощь.

Настя Ожогова, 4 года, акушерский паралич слева. Требуются операции. Надо собрать 651 000 руб.

"Роды у меня были тяжелые, дочь застряла в родовых путях, акушеры долго ее вытягивали. Когда я увидела Настю, мне стало страшно: левая рука висела как плеть, ладонь вывернута наружу, пальчики неподвижны. Из роддома с диагнозом «левосторонний монопарез» нас перевели в больницу. К трем месяцам, после интенсивного лечения, Настя начала приподнимать левую ручку. За четыре года мы прошли множество курсов физиопроцедур. Массаж и лечебную гимнастику ежедневно делаю дочке сама. Улучшения очевидны: пальцы работают, есть захват кисти. Но рука часто болит, плохо сгибается в локте, не поднимается, начал искривляться позвоночник. Местные врачи на мои вопросы лишь разводят руками. Я узнала о больнице в Ярославле и докторе Новикове, который успешно лечит детей с такими проблемами. Мы с Настей приехали на консультацию. Ярославские специалисты уточнили диагноз: акушерский паралич слева – и сказали, что готовы помочь. Восстановить подвижность руки можно – для этого потребуется несколько операций. Только начать надо как можно скорее. Но лечение не только длительное, но и очень дорогое. За счет госбюджета не оплачивается. Я работаю няней в детской саду, с мужем в разводе, такую сумму мне не осилить. Прошу вас, помогите!" - Екатерина Щербакова, г. Геленджик, Краснодарский край.

Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль): «У Насти последствия интранатального (родового) повреждения левого плечевого сплетения. Отмечается ограничение активного отведения и подвижности плеча. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение – реконструкцию плечевого сплетения, транспозицию сухожилия широчайшей мышцы спины. Это поможет восстановить функции плечевого сустава и руки».

Как помочь Насте?

– Сделать пожертвование на сайте "Русфонда" (в выпадающем списке выберите "Настя Ожогова").

– Отправить СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542 (МТС, "Мегафон", "Теле 2" или "Билайн") – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Ожоговой. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите "Настя Ожогова").

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/042#text

Источник: Русфонд