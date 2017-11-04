В Новороссийске более 3 000 человек приняли участие в митинге, посвящённом Дню народного единства

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На главной улице города-героя с самого утра новороссийцев и гостей города встречали на ярмарке народные мастера и национальные культурные общества, которые угощали всех своими национальными блюдами.

К 11 часам дня народ собрался у памятника А.С. Пушкина, где прошёл торжественный митинг.

С праздником Дня народного единства горожан поздравил глава города Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

- Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России, встававший на защиту независимости страны. Общие цели помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к дальнейшему созиданию. Сегодня также велико единое стремление всех здравомыслящих людей преодолеть разногласия, жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании, - сказал на митинге И. Дяченко.

В рамках межмуниципального сотрудничества из города Геленджика в Новороссийск прибыла группа активистов ТОС во главе с председателем Натальей Господиновой. Соседи из Геленджика передали главе города подарок – корзину с фруктами и сладостями.

- Мы всегда очень рады принять участие в праздниках Новороссийска, они у вас всегда яркие, масштабные и чувствуется особый патриотизм, - отметила Н. Господинова.

Народные гуляния продлятся сегодня до позднего вечера.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск