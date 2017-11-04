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В Новороссийске более 3 000 человек приняли участие в митинге, посвящённом Дню народного единства

На главной улице города-героя с самого утра новороссийцев и гостей города встречали на ярмарке народные мастера и национальные культурные общества, которые угощали всех своими национальными блюдами.

К 11 часам дня народ собрался у памятника А.С. Пушкина, где прошёл торжественный митинг.

С праздником Дня народного единства горожан поздравил глава города Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

- Общие цели не раз объединяли  многонациональный народ России, встававший на защиту независимости страны. Общие цели помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к дальнейшему созиданию. Сегодня также велико единое стремление всех здравомыслящих людей преодолеть разногласия, жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании, - сказал на митинге И. Дяченко.

В рамках межмуниципального сотрудничества  из города Геленджика в Новороссийск прибыла группа активистов ТОС во главе с председателем Натальей Господиновой. Соседи из Геленджика передали главе города подарок – корзину с фруктами и сладостями.

- Мы всегда очень рады принять участие в праздниках Новороссийска, они у вас всегда яркие, масштабные и чувствуется особый патриотизм, - отметила Н. Господинова.

Народные гуляния продлятся сегодня до позднего вечера.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 106 Комментариев: 1
  1. Новороссиец 04.11.2017 22:52 Ответить
    Это с кем объединятся? С игоркем? Со спекулянтом, перекупщиком капусты и макарон?
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В Новороссийске более 3 000 человек приняли участие в митинге, посвящённом Дню народного единства