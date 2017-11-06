МВД не будет вводить уголовную ответственность для спекулянтов билетами ЧМ-2018

МВД РФ не собирается вводить уголовную ответственность для перекупщиков билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Структурными подразделениями МВД России проведен анализ имеющихся в распоряжении законодательных актов зарубежных стран по указанному направлению деятельности, по результатам которого в Минспорт России направлено письмо о нецелесообразности введения уголовной ответственности за указанные деяния.

Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации универсальны, и в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, а также обстоятельств его совершения определенные незаконные действия лиц, связанные с входными билетами на официальные спортивные соревнования, могут быть признаны уголовно наказуемыми, в том числе квалифицированы по статьям 159 («Мошенничество»), 171 («Незаконное предпринимательство»), 327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») Уголовного кодекса Российской Федерации.

В целях обеспечения выполнения правительственных гарантий, данных ФИФА, а также установления повышенной административной ответственности и создания действенной системы предотвращения нарушений продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года Минспортом России совместно с МВД и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовлен и в августе 2017 года внесен в правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года», – сообщили в пресс-службе ведомства.