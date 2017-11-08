Техосмотр транспортного средства: проблемы и решения

В СССР, а позже и в Российской Федерации, до 2000 года технический осмотр транспортных средств, проводился сотрудниками Госавтоинспекции. В соответствии с требованиями постановления Правительства № 880-98 с 2000 года поэтапно вводилось проведение государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования, для чего допускалось использование производственной базы коммерческих организаций (пунктов технического осмотра), под непосредственным контролем сотрудников ГИБДД.

Поэтапное введение и увеличение качества и ответственности проведения проверки привели к созданию очередей в местах проведения технического осмотра в городе Москва и как следствие к недовольству граждан. На остальной территории страны таких проблем не было. Сложной ситуацией поспешили воспользоваться представители страховых компаний, с целью передела рынка и создания возможности получения финансовых средств страховыми компаниями, в том числе и от проведения технического осмотра. Понимая, что под контролем Госавтоинспекции, получением денег без проверки технического состояния им никто не позволит, была проведена широкая информационная атака в СМИ по дискредитации существующей системы технического осмотра и мощное лоббирование в институтах государственной власти.

"Принятый в 2011 году Федеральный закон № 170 ФЗ - 2011 «О техническом осмотре» полностью исключил участие и контроль сотрудников Госавтоинспекции из процесса технического осмотра транспортных средств, наделив Российский союз автостраховщиков (далее РСА) полномочиями по аккредитации коммерческих организаций. Организация проведения технического осмотра и контроль за его проведением ни на кого не возложен, в результате мы имеем полное отсутствие контроля за техническим состоянием транспортных средств и формализм в его проведения." - константировал депутат Синяговский.

Прочими нормативными документами, регламентирующими проведение технического осмотра, определены только требования к оборудованию, экспертам, наличию помещения и уставным документам. Наличие территории, возможность проведения проверки, соответствие производственного помещения нормам позволяющим проводить такую проверку не имеет значение. Такие требования позволили на законных основаниях выдавать документ подтверждающий проведение технического осмотра (диагностическую карту) в офисах страховых компаний, на законных основаниях.

Следующим шагом РСА была отмена талона технического осмотра и перевод документа о прохождении технического осмотра в электронный вид, в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Это позволило страховым компаниям реализовывать диагностические карты в любом офисе, имеющем компьютер. "Огромное количество случаев, когда транспортное средство, не выезжая из города, якобы проходило технический осмотр за несколько тысяч километров. ЕАИСТО сделать выборку для осуществления контроля не позволяет. Вместе с тем, «свободную» прессу указанные проблемы не интересуют!" - отметили эксперты.

У предпринимателей свои проблемы: - Порядочные операторы технического осмотра, желающие проводить проверку технического состояния как положено, не выдерживая конкуренции по причине больших финансовых затрат (на электричество, обслуживание территории, ремонт оборудования, персонал и т.д.) и откровенного демпинга вынужден принимать такие же условия «игры» и заниматься просто продажей карт.

В результате таких действий мы имеем кратный рост дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), погибших и пострадавших граждан.

Аргументация что количество ДТП по причине технической неисправности очень мал, несостоятельна, так как:

во первых, после таких ДТП, почти всегда невозможно установить наличие неисправностей на момент их совершения, по причине полной деформации транспортного средства и отсутствия живых свидетелей.

во вторых, «мелкие» технические неисправности, как правило, носят сопутствующий характер и не учитываются в статической отчетности, но могут иметь решающее влияние на совершение ДТП (ограничивать видимость, способствовать утомляемости водителя, уменьшать видимость транспортного средства другим участникам движения и т.п.).

Вместе с тем, владельцы транспортных средств покупая диагностическую карту без проверки технического состояния, заведомо нарушают Федеральное законодательство (Федеральный закон № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федеральный закон № 170 ФЗ - 2011 «О техническом осмотре») и не несут ни какой ответственности. Кодексом об административных нарушениях предусмотрена только ответственность оператора технического осмотра (ст. 14.4.1), применить на практике которую невозможно, по причине отсутствия возможности сбора доказательной базы и организации системы контроля.

Участники дискуссии выработали совместные предложения, которые редакция представляет на обсуждение читателей.

" 1. Проведение технического осмотра напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья граждан, а следовательно не должен быть чисто коммерческим проектом, так как подразумевает в меньшей степени получение прибыли, а в большей осуществление контрольно-надзорных функций.

На основании изложенного, считаем, что назрела острая необходимость проведения реформы технического осмотра, с привлечением к разработке документов всех заинтересованных министерств и ведомств: Ространснадзор, МВД, Министерство финансов, ФТС, Министерства экономического развития, Минпромторга, Минтранса.

2. В качестве первоочередных мер, считаем необходимым дополнить Кодекс об административных нарушениях статьей определяющей ответственность владельца транспортного средства за не прохождение, а равно заведомо фиктивное прохождение технического осмотра, с распределением ответственности не только в отношении физических, юридических лиц, но и увеличивающих ответственность в отношении транспортных средств повышенной опасности – грузовые автомобили, автобусы, автомобили для перевозки опасных грузов, такси.

3. Необходимо внести изменения в статью 28.7. КоАП РФ «Административное расследование», разрешив проведение административного расследования в случае выявления правонарушений в области проведения технического осмотра. А также внести изменения в статью 4.5. КоАП РФ «Давность привлечения к административной ответственности», сделав её в течении всего срока действия диагностической карты, а для владельцев транспортных средств – бессрочной.

4. Кроме того, считаем что необходимо увеличить ответственность владельцев ТС по ст.12.5 КоАП РФ, за наличие технических неистравностей. В настоящее время например, штраф за неисправность тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства составляет 500-800 рублей, с возможностью оплаты половины 250-400 рублей. О какой безопасности может идти речь!"

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