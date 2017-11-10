Депутаты единогласно поддержали законопроект о развитии виноградарства и виноделия

/Тема дня/

8 ноября в первом чтении был принят проект федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации». По словам выступавших, потребность в данном законопроекте назрела еще лет 15-20 назад.

Депутат В.И. Синяговский – представитель Краснодарского края и одни из авторов законопроекта сказал: «В настоящее время действующая нормативно-правовая база в данной области содержит много пробелов. Принятие законопроекта устранит их и позволит виноградарству и виноделию подняться на новую стадию развития.

Сегодня мы используем пригодные для виноградарства земли примерно на 15 процентов. Между тем, в России существуют объективные предпосылки для развития виноградарства: это и уникальный климат южных регионов, и богатый исторический опыт».

Парламентарий отметил, что закладка новых садов будет способствовать экономическому развитию российских регионов, поскольку виноградарство и винодельческая промышленность позволяют создавать новые рабочие места. Со временем это также, несомненно, приведет к импортозамещению в сегменте качественных фруктов и вина.

Говоря о новеллах законопроекта, Владимир Синяговский особенно подчеркнул, что законопроект позволит виноградарям получить поддержку государства на развитие питомников – одной из самых импортозависимых сегодня отраслей: «В частности, в законопроекте предлагается закрепить такие направления государственной поддержки, как обеспечение закладки виноградников и ухода за ними; развитие питомниководческой базы для производства посадочного материала винограда и другие. Среди основных нововведений законопроекта следует также назвать установление требований к ведению реестра виноградных насаждений, инвентаризации виноградников.

Перед вторым чтением законопроект потребует серьезной работы над ним. Необходимо учесть предложения и замечания, высказанные коллегами. Но сама актуальность данного законопроекта несомненна», – заключил Владимир Синяговский.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск