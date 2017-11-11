Поставщики: россиян ждет скачек цен на соль

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Поставщики соли прогнозируют повышение цен на 10% к концу года. Рост цен связан с дефицитом вагонов для перевозки. По данным Росстата, продажи продукта уже начали падать. Исполнительный директор «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире радио Sputnik подтвердил, что причина роста цен лежит в сфере логистики.

«Соль изначально дешевый продукт, сложно представить себе продукт, который за килограмм стоит таких небольших денег. Сейчас есть проблема, связанная с железнодорожными перевозками. Логистическая составляющая в цене продукта из-за его дешевизны очень велика, может достигать 50%. Российские соледобытчики не могут получить до половины вагонов, которые им требуются для выполнения договорных контрактных обязательств. Поэтому мы видим сужение предложения на рынке, это гипотетически может привести к подорожанию продукта. Пока это коснулось технической соли, но может коснуться и такого продукта, как соль пищевая. Экспорт и импорт соли в России минимален, исключение составляет Белоруссия», – считает эксперт.

Ситуация на рынке соли стабильная, но цены могут подрасти. Правда, скорее из-за импорта, а не логистики, заверил в эфире радио Sputnik аналитик компании «Соль Руси» Алексей Репин.

«Мы не прогнозируем такое весомое подорожание соли в ближайшее время. Не можем никак это привязать к логистике, к дефициту вагонов. Сейчас стабильная ситуация на рынке соли. Можно прогнозировать рост на 3-4% по каменной соли. Соль экстра-класса – порядка 7%, это связано с тем, что она импортная. Порядка 80% соли экстра-класса привозят из-за рубежа, в частности из Белоруссии», – рассказал аналитик.