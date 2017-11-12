На политическом Олимпе продолжается шоу-пакемонов

/Тема дня/

Открытое письмо Ксении Собчак от Кириллова Андрея Романовича, президента партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров разослано во все СМИ.

"Уважаемая Ксения!

Меня удивило Ваше предложение провести референдум по поводу вхождения Крыма в состав России. Уверен, жители Крыма могут хоть сто раз подтвердить своё желание находиться в составе нашей страны, а проведение такого референдума во всероссийском масштабе покажет всему миру непоколебимую волю нашего народа. Покажет, что нам плевать на западные санкции, что Крым был, есть и будет российским на вечные времена! Поддерживаете ли Вы эту идею?

Проведение общенационального референдума в день 18 марта 2018 года (четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией) ещё сильнее сплотит наш народ и напомнит о неоспоримых заслугах нашего Президента, признаваемых во всём мире как сторонниками, так и оппозиционерами. Вы согласны?"

А вы согласны? А зачем? И сколько можно...