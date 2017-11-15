Послесловие после грандиозного спортивного чуда в исполнении нигерийцев...

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Побывали с друзьями на товарищеском матче Аргентина - Нигерия в Краснодаре. Впечатлений масса. Стадион по-прежнему восхищает. Все по богатому. Уютно. Комфортно. Создается атмосфера праздника с первых минут пребывания.

Не первый раз на этой чудо-арене. Есть с чем сравнить. Персонал стал прохладнее относиться к зрителям. Мы были в 210 секторе. И от распорядителя раньше источала любовь к тем ради кого тут все. В буфете осталась симфония радости от встречи с каждым зрителем. И заметил, не важно что купил или купил вообще. Ура! Все к нам! - думаю такой там лозунг.

Нигерия подарила очередное очарование от футбола как игры профессионалов. Мягко заманили в свои сети аргентинцев в первом тайме, а во втором господствовали как у себя дома.

Стадион их поддерживал, а они по окончанию матча подошли к трибунал и поблагодарили их в ответ.

Главная ложка дегтя - логистика к стадиону и потом обратно выехать с этого района города. 22 тыс. зрителей было сегодня. То есть на две третьих загрузка. А парковка не организована. ДПС продолжает выполнять функции манекенов, которые периодически оживают для начальства или сбора подати. Городские власти так и остались равнодушны к этой проблеме. А это не только проблема болельщиков, тоже жителей и гостей Краснодара. Но это проблема целого ново-старого микрорайона столицы Кубани!!! Может край укажет им на этот явный прокол в работе городских служб???