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Он вернулся!

В Новороссийск после реконструкции вернули памятник штурмовику Ил-2.  Сотни фотографий, запечатлевших момент установки самолета на постамент, засыпали группы и сообщества, связанные с Новороссийском в социальных сетях. 

К моменту реконструкции от былого величия памятника оставались жалкие остатки, добиваемые норд-остом.  По словам руководителя городского управления культуры, при реставрации старались максимально сохранить исторический облик самолета. Реставрацию проводили в Ростове.

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Категория: Новости / Тема дня

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