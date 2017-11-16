Он вернулся!

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В Новороссийск после реконструкции вернули памятник штурмовику Ил-2. Сотни фотографий, запечатлевших момент установки самолета на постамент, засыпали группы и сообщества, связанные с Новороссийском в социальных сетях.

К моменту реконструкции от былого величия памятника оставались жалкие остатки, добиваемые норд-остом. По словам руководителя городского управления культуры, при реставрации старались максимально сохранить исторический облик самолета. Реставрацию проводили в Ростове.