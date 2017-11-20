Сергей Канаев: и дома поднимем, и духом не упадем...

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В конце прошлой недели во всех офисах группы компании «Кубаньжилстрой» сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие: изъяли документацию, также были изъяты документы и в офисах медиахолдинга ООО «Новоросс-Медиа» и ООО «Рекламная площадь» (газета «Наш Новороссийск» и журнал Coffee). Это далеко не первый случай изъятия для исследования документов, касающихся деятельности застройщиков, работающих в рамках закона о долевом участии в строительстве (№ 214-ФЗ).

С генеральным директором компании «Кубаньжилстрой» Сергеем Канаевым журналисты связались по телефону и попросили прокомментировать сложившуюся вокруг КЖС ситуацию.

- В Новороссийске уже больше года распускают слухи о том, что КЖС собирается прекращать свою деятельность, что уходит из города. Я ответственно заявляю: это не так, - сказал Сергей Владимирович. - Компания жива, ликвидна и это хорошо известно не только специалистам сферы строительного бизнеса, но и нашим главным партнерам – гражданам-участникам долевого строительства. Но нельзя не признать, что весь этот административный прессинг осложнил нашу работу. Однако мы твердо намерены выполнить все взятые на себя текущие обязательства и у нас есть необходимые для этого ресурсы. Обсуждаемая с вами проблема уходит своими корнями в период 2010-го и нескольких последующих годов, когда нам, вместе со строительством 15-го микрорайона, пришлось там достраивать дома, оставленные другими компаниями после кризиса 2008-2009 годов. Мы взялись за эту сложную и тогда очень необходимую муниципальным и краевым властям работу и выполнили ее, вследствие чего жители Новороссийска получили долгожданные квартиры, чего не произошло бы без активных действий КЖС.

- Это административное давление, о котором вы упомянули, может стать той веской гарантией, которая поможет дольщикам быстро получить квартиры?

- Повторюсь: задача для нас сегодня состоит в том, чтобы выполнить все текущие обязательства, а не получить барыши. А «карательный» подход, применяемый к нам, только мешает. Приведу пример: правоохранительными органами пресечена деятельность застройщика ЖК «Царицыно», который работал в Москве. Там более 6 тысяч дольщиков. После возбуждения уголовного дела (не берусь судить, возможно оно вполне обоснованно) стройка заморожена в принципе и людям не обещают вселения в их квартиры раньше 2022 года (при плановых сроках – 2012 год). Если принять как аксиому, что главные действующие лица в этих отношениях граждане – участники долевого строительства, то следует признать, что те люди, которые создали эту ситуацию вокруг нас или были вовлечены в нее, не сослужили добрую службу дольщикам. Потому что работать в условиях постоянного давления в этом секторе экономики достаточно тяжело.

Конечно, необходимо избавляться от «хищников», которых влечет в наш бизнес жажда одной наживы, не на словах, а на деле бороться с незаконным и точечным строительством, которое только уродует наши города, создает проблемы населению. Эти усилия властей заслуживают одобрения. Однако нужно и понимать, что серьезный, ответственный строительный бизнес в последние два-три года переживает не лучшие времена (думаю, здесь ко мне присоединятся и другие серьезные застройщики) и властям всех уровней надо поддерживать компании, работающие в рамках градостроительного законодательства, комплексно развивающие территорию, аккумулировать и продвигать инициативы участников рынка, создавать инструменты и новые формы сотрудничества государства и предпринимателей. А что имеем? Равнодушие и нежелание вникать в суть проблем, что приводит к колоссальным негативным последствиям для реально работающего бизнеса. Считаю, что была допущена ошибка и властными структурами, которым мы уже долгое время предлагаем конструктивный диалог, но предложения «виснут в воздухе». Возникший вакуум привел в том числе к необоснованным информационным инсинуациям вокруг КЖС. Однако надо же понимать, что оглушенными стали и люди: те, которые работают у нас и те, которые ждут жилье. Компания, работающая на строительном рынке Новороссийска почти десять лет, сдавшая почти 200 тысяч квадратных метров жилья, вдруг в один момент стала изображаться как некий изгой. Мы, конечно, переживем это непростое время, но инициаторам прессинга надо задуматься о последствиях такой политики для городского сообщества. Такая модель поведения только усиливает недоверие, причем всех ко всем. И как в такой атмосфере можно ожидать созидания, развития, исполнения планов?

- Как о главной своей надежде власти говорят о такой широкой практике решения проблем долевого строительства как составление неких «дорожных карт», где поэтапно прописан этап достройки жилых домов. Вы в таких картах значитесь?

- Да уж эти карты... КЖС не испытывает острой нужды в таких картах, нужда в другом – не ставить палки в колеса там, где они неуместны. Тем не менее, мы для исполнения своих обязательств принимаем все возможные в нынешней сложной ситуации меры. А именно — привлекаем соинвесторов, чтобы максимально пополнить оборотные средства. Причем процесс поиска идет открыто, об этом мы извещаем через сайт компании, готовы со всеми, кто пожелает участвовать в наших проектах, обсуждать аспекты сотрудничества и условия. И обсуждаем. У нас есть, что предложить.

- Вы не одиноки в критике планов и подходов чиновников относительно развития городской экономики. Вот и предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, очень недовольны подходами и планами муниципалитета в транспортной сфере. Скандал уже вышел на краевой уровень. О чем это свидетельствует?

- Это свидетельствует о том, что за последний год инвестиционный климат в городе на рынке жилищного строительства сильно изменился и, к сожалению, не в лучшую сторону. Аналогичные перемены, судя по всему, происходят уже и в других сферах. Боюсь, что при нежелании прислушиваться к мнению активных, опытных участников тех или иных экономических отношений, недалеко то время, когда в бизнес-среде начнут превалировать только ожидания худшего.

- Происходящие перемены заставляют задуматься над планами на будущее?

- Да, эти планы есть, они обсуждаются. Скорее всего, формат работы компании изменится, но в Новороссийске КЖС остается.

- Можете ли вы прокомментировать ситуацию, связанную с выемками документов правоохранительными органами?

- Этого я делать не хотел бы, считаю, что в правовом поле будут даны ответы на любые, касающиеся деятельности КЖС, вопросы и мы, уже не отвлекаясь на внешние раздражители, продолжим свою работу для жителей Новороссийска.

Журналисты посчитали возможным все же обратиться за разъяснением этой ситуации к Алексею Швареву, советнику С.В. Канаева , и от Алексея Борисовича были получены следующие комментарии:

- Изъятие документов связано с возбуждением уголовного дела по подозрению руководителей компании в нецелевом использовании средств дольщиков. Полагаю, что поводом для этого дела послужила проверка, проведенная департаментом по надзору в строительной сфере (ДНСС) администрации Краснодарского края. Предъявление таких претензий именно сейчас выглядит абсолютно необоснованным, поскольку сотрудниками ДНСС достоверно установлено, что объем денежных средств, ранее обозначенных департаментом как использованные не по целевому назначению, на сегодняшний день сокращен в четыре раза.

Обращает на себя внимание и то, что предполагаемое нецелевое расходование денежных средств относится к 2013 году. На тот момент времени данные действия не являлись уголовно наказуемыми в принципе. Законодатель криминализировал их только в середине 2016 года. Таким образом, закону, что недопустимо, придана обратная сила. Данные действия уже обжалованы в установленном порядке в судебных органах, и мы искренне надеемся, что судебное решение будет в полной мере соответствовать действующему законодательству.

Следует отметить, что компания всегда сотрудничала с краевым департаментом по надзору в строительной сфере, регулярно предоставляла свою бухгалтерскую документацию, вся информация о состоянии дел была доступна. Факт возбуждения дела именно сейчас предположительно можно объяснить исключительно неправильно воспринятыми соответствующими сотрудниками задачами, поставленными губернатором Краснодарского края, на деле касающимися псевдозастройщиков и фирм-однодневок, собирающих денежные средства у граждан под предлогом долевого строительства.

Редакции газеты "Наш Новороссийск" стало известно, что у руководителей КЖС взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия. От комментариев по этому вопросу г-н Шварев уклонился, но можно предположить, что это один из способов психологического давления со стороны правоохранительной системы. Кроме того, отсутствие гласности производства всегда создавало благодатную почву для любых злоупотреблений и отдельные страницы истории нашей страны тому печальное подтверждение.

Источник: газета "Наш Новороссийск"