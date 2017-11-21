В Кремле прокомментировали выступление гимназиста из Нового Уренгоя в бундестаге

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В Кремле считают неверным осуждать и обвинять в пропаганде нацизма выступавшего в бундестаге российского школьника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вы знаете, безусловно, выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента. В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения", - заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что считает неверным обвинять школьника в злом умысле, тем более - в пропаганде нацизма. При этом Песков выразил согласие с мнением помощника президента России Андрея Фурсенко, который призвал терпимее относиться к молодежи.

"В том плане, что действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ruposters писал, что 19 ноября старшеклассник из гимназии №1 Нового Уренгоя выступил в германском бундестаге, назвав немцев, погибших в Сталинградском котле, "невинными жертвами" войны.

Депутаты Госдумы направили запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить учителей после выступления гимназиста.

Источник: https://ruposters.ru/news/21-11-2017/kremle-prokommentirovali-vistuplenie-gimnazista