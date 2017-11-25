На месте детского стадиона хотят построить коммерческое жильё

/Тема дня/

Жители и муниципальные депутаты Лосиноостровского района Москвы уже несколько месяцев пытаются остановить снос и застройку коммерческим жильём исторического стадиона "Локомотив-Красная стрела", который по вине арендатора был приведён в плачевное состояние и обманным путём передан под застройку (22 жилых дома и 13 нежилых помещений).

На стадионе выросло несколько поколений жителей района. В настоящее время на стадионе занималось в теннисной школе более двухсот(!) детей, а также ветераны тенниса. Где теперь заниматься детям, неизвестно. На футбольном поле проводились детские и юношеские соревнования до тех пор, пока арендатор не перестал за ним ухаживать. Жители собрали более 5-ти тысяч подписей против беспредела, написано много обращений в различные органы. Жители недоумевают, как земельный участок под социально-значимым объектом оказался передан под коммерческую застройку. Жители не собираются отдавать свой стадион просто так. Сейчас люди дежурят около стадиона, пытаясь как-то остановить строительство. Жители продолжают собирать подписи. Главная цель - придать гласности факт коррупции и мошенничества со стадионом, остановить застройку и восстановить стадион с 110-летней историей.

Ссылка на группу в ФБ https://www.facebook.com/groups/redstrela/

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! СПАСЕМ СЕМЬЮ – СПАСЕМ РОССИЮ!

Источник: Центральный Совет Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ (АРКС),