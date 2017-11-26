Борис Титов: Смело встать на путь перемен...

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26 ноября в поселке Абрау-Дюрсо, что под городом-героем Новороссийском находится, незаметно для местных жителей и туристов прошло значимое политическое событие Российского маштаба. Работал очередной съезд партии РОСТа. Место выбрано, наверно, неслучано. Ведь тут наглядно можно увидеть точку роста успешного бизнеса по стратегии Титова.

Решением съезда партия выдвинула на предстоящие президентские выборы своего лидера Бориса Титова. На своей странице в Фейсбуке Борис Юрьевич разместил обращение, которое мы представляем читателем ниже.

Жаль, что руководство партии РОСТа недооценивает значимость местных СМИ. А их присутствие на партийном форуме явно могла бы помочь разширить электорат кандидата. Напомним, что на выборах в Государственную Думу РФ партия РОСТа не смогла преодалеть даже 3% барьер. А на выборах в ЗСК края не получилось сформировать свою партийную фракцию.

"Сегодня, после проведения и двухдневного обсуждения в Абрау-Дюрсо, Партия Роста выдвинула меня, Бориса Титова, кандидатом на пост президента России. Я искренне признателен своим партийным товарищам за доверие и сделаю все возможное, чтобы оправдать его.

Решение о выдвижении стало результатом бурной заинтересованной дискуссии и далось нам нелегко. Мы прекрасно понимаем, что у выборов будет явный и бесспорный фаворит - Владимир Путин.

Однако Партия Роста и я лично крайне неудовлетворенны тем, что на приближающихся выборах не выражены интересы обширной группы предпринимателей. Миллионы людей, занятых в малом и среднем бизнесе, индивидуальные предприниматели, представители IT- экономики не имеют влиятельного политического представительства, а потому не в состоянии влиять на стратегию развития страны, на решения, касающиеся их собственной судьбы. Фактически, каждый четвёртый-пятый россиянин - а именно столько вовлечены в предпринимательство, - лишён возможности выразить свои коренные экономические и социальные интересы.

Кандидат Партии Роста идёт на выборы, чтобы, в первую очередь, представить и защитить этих людей. Экономические свободы, режим максимального благоприятствования для малого и среднего бизнеса, независимое судопроизводство, гарантии собственности, декриминализация экономической деятельности - вот с чем я иду на выборы.

Предпринимательское сословие - наша главная потенциальная поддержка, но не единственная аудитория, к которой я намерен обратиться. Обсуждение на съезде показало, что в российском обществе в целом формируется влиятельный запрос на перемены. Речь идёт о желании эволюционных и мирных, но глубоких социально- экономических преобразований в интересах всего общества.

И Партии Роста есть что предложить стране. У нас есть четкий план основанный на нашем опыте и умении вести дела.

Совместно со Столыпинским клубом мы разработали Стратегию Роста. Это политика реформ, которые обеспечат ускоренное развитие России и новое качество экономики и уровня жизни. Позволит не отстать орт цивилизованного мира.

Участие в президентских выборах - отличная возможность донести эту стратегию до всей страны. По существу, мы хотим во время избирателиьной компании провести референдум доверия Стратегии Роста.

А если Стратегия будет поддержана людьми, она обязательно будет реализована властью.

Партия Роста объединяет людей, добившихся успехов в своём предпринимательском деле. У нас имеется обширная история личных успехов, мы привыкли брать ответственность на себя. И сейчас открыто и честно заявляем о готовности взять на себя ответственность за реализацию нашей экономической программы. Мы знаем, как превратить индивидуальные успехи и достижения в общенациональный успех, в победу для всей страны.

Мы предлагаем вместе с нами пойти по пути перемен. Вместе мы изменим Россию к лучшему."(цитата закончилась)

Источник: https://www.facebook.com/boris.titov.92?hc_ref=ARSIOokQWvNCvQilG0BZlX6CjY_pxvRH22iLrOv4eKcFfu5Y60dFbaGVhAIMBZMLtsM