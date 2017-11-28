Жизнь длиною в век

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Ветеран Великой Отечественной войны из Геленджика отметил юбилей. Михаилу Ивановичу Рязанову исполнилось 100 лет.

На долю Михаила Ивановича выпало немало испытаний, самым тяжелым из которых стала война. 24-летним юношей он ушел на фронт и сражался за Победу с первого и до последнего дня войны. В составе войск военно-морской авиации он, жертвуя своей молодостью, здоровьем и жизнью, вместе с боевыми товарищами освобождал Заполярье, Ленинград, Румынию, Болгарию, Польшу, немецкие города Кенигсберг и Берлин. Воинские подвиги юбиляра отмечены орденом Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны и множеством медалей. Но главная награда для Михаила Ивановича, которую подарил ему век жизни, – это крепкая и дружная семья. Вместе с супругой он воспитал двух прекрасных дочерей, которые подарили им 3 внука и правнуков. С праздником юбиляра приехал поздравить и глава Геленджика Виктор Хрестин. Вручив Михаилу Ивановичу медаль «Почётный гражданин города Геленджика», он отметил, что вековой юбилей – это событие, значимое для всего города.

- Я преклоняю голову перед Вами, уважаемый Михаил Иванович! От всей души благодарю Вас и в Вашем лице всех ветеранов - поколение победителей, которое подарило нам жизнь и свободу, которое и сегодня служит примером стойкости духа и преданности Родине. Спасибо, что передаете свой опыт молодому поколению. Дай Вам Бог крепкого здоровья еще на долгие-долгие годы.