«Лишь бы купить!» Губернатору Севастополя не понравились новые остановки

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников высказал претензии департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры относительно закупленных остановочных комплексов.

«Остановочные комплексы покупаем такие, как будто бы их 25 лет назад построили – лишь бы купить к концу года. На содержание дорог 400 млн рублей было выделено. Светофоры покупаем. Купили 19 штук? Не купили! Дороги расторговали только в сентябре-октябре. Техника по улице не ездит», – раскритиковал работу департамента глава города.

Нелепость конструкций отмечали и сами севастопольцы: негодующие посты появлялись в социальных сетях.

Интересно, этот опыт захотят изучить в управлении ЖКХ Новороссийска? Ведь остановки и дороги жители города-героя обсуждают в соцсетях не меньше, чем в Севастополе.

Источник: http://ruinformer.com/page/lish-by-kupit-gubernatoru-sevastopolja-ne-ponravilis-novye-ostanovki