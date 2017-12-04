Владимир Синяговский: Железнодорожные переезды - одна из главных проблем краевого дорожного хозяйства...

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В Краснодаре в комитете транспорта и дорожного хозяйства Законодательного собрания края прошла рабочая встреча депутата ГосДумы РФ Владимира Синяговского с председетелем профильного комитета Владимиром Чепелем и министром транспорта Краснодарского края Алексеем Переверзевым.

Обсуждались вопросы взаимодействия законодательной и испольнительной власти в решении проблем железнодорожных переездов. Разработан конкретный план действий для проведения реконструкции переездов в поселке Афипский Северского района.

Содержательный разговор состоялся о перспективах завершения реконструкции трассы Цемдолина-Сухумийское шоссе в городе-герое Новороссийске. Вот уже три года недобросовестные подрядчики создают неудобства местным жителям и всем транспортникам, работающих в портовых организациях. Проведение в декабре очередного аукциона позволит выбрать работоспособную компанию. А дальше совместными усилиями установить контроль за его деятельностью.