В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок для молодежи
В мэрии Москвы реализуется уникальная программа стажировок для молодежи. Об этом сообщает пресс-службе мэра и правительства столицы.
Это уникальная программа эффективного карьерного лифта, аналогов которой нет на рынке труда Москвы. Целью программы является поиск и привлечение молодых талантов, которые хотят строить свою карьеру в правительстве.
Формат стажировки – 9 месяцев в органах исполнительной власти или организациях города Москвы. Кандидат получает возможность поработать в трех органах власти по три месяца, выбирая общую карьерную траекторию.
Для каждого стажера разрабатывается индивидуальный план развития. За время прохождения стажировки студенты и выпускники проходят не менее десяти специальных тренинговых программ. С участниками работают более 1000 квалифицированных наставников.
Воспользоваться стажировкой может любой студент последних курсов или выпускник с двумя-тремя годами опыта работы. Для участия в отборе необходимо подать заявку.
В период стажировки участникам программы ежемесячно выплачивается заработная плата: 20 000 рублей – студентом (20 часов в неделю, совмещение учебы и стажировки); 35 000 рублей – выпускникам вузов (стажировка – полный рабочий день). На выходе успешный стажер получает не менее 2-3 предложений о трудоустройстве.
На федеральном уровне реализуется масштабная платформа "Россия – страна возможностей", интегрирующая в себя 12 крупных проектов по формированию кадров для настоящего и будущего страны. Толчком к реализации данной линейки проектов послужило указание президента Владимира Путина по налаживанию работы социальных лифтов в России.
Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и даже школьников, и является частью долгосрочной стратегии государства.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовала олимпиада для студентов "Я ? профессионал". Она пройдет с ноября по февраль в рамках государственного проекта "Россия ? страна возможностей".
Цель олимпиады ? помочь выпускникам успешно выйти на рынок труда. Соревнование будут проводиться по 27 направлениям, в том числе таким как "Биотехнологии", "Информационная кибербезопасность" и "Дизайн".
Принять участие в олимпиаде могут студенты третьего, четвертого и пятого курсов бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре.
Победители и призеры получат денежные премии, максимальный балл при поступлении в магистратуру и аспирантуру российских вузов и возможность пройти стажировку в крупных компаниях ? партнерах проекта, а их профили появятся в закрытой национальной базе "Молодые профессионалы", к которой будет доступ у рекрутеров.