70 лет новороссийцы наслаждаются музыкой гарнизонного оркестра НВМБ

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В Доме офицеров юбиляров поздравили руководители города, сослуживцы и друзья, родные и поклонники талантливого коллектива.

Гарнизонный оркестр Новороссийской военно-морской базы родился после Великой Отечественной войны на Потийской базе ВМФ, а в 1993 году прибыл в Новороссийск по приказу командования. С того самого времени оркестр креп и становился известным в широких кругах любителей не только военных маршей.

Уже трудно представить себе День Победы, новороссийскую «Бескозырку», День ВМФ без оркестра НВМБ. А когда музыканты играют государственный гимн или «Катюшу», гордость переполняет сердца жителей города-героя.

Оркестр встречает и провожает моряков в порту Новороссийска. По традиции его музыка звучит до тех пор, пока корабль находится в зоне слышимости.