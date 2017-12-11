Вениамин Кондратьев: «Российские войска выводят из Сирии – в их числе и кубанские военные»

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Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил о выводе значительной части российского контингента из страны Ближнего Востока.

Как отметил глава государства, за два года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.

– В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию, – сказал Владимир Путин во время посещения базы Хмеймим.

По словам губернатора Краснодарского края, на Родину возвращаются и кубанские военные.

– Герои, борющиеся с мировым злом — терроризмом, вернутся домой. В их числе и кубанские военные, – написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Твиттере.

Напомним, летчики авиационных баз и военных частей других родов войск Краснодарского края участвовали в контртеррористических действиях, проводимых по просьбе руководства Сирии, с первого дня операции. Многие из них за время операции представлены к государственным и ведомственным наградам. Память жителя Кореновского района, Героя России, полковника Ряфагатя Хабибуллина, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии, увековечена на мемориальной арке «Ими гордится Кубань» в Краснодаре. В Кореновске одной из улиц, а также средней школе присвоено имя Героя России.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края