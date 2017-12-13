В Новороссийске штурмовик ИЛ-2 занял своё почётное место

/Тема дня/

В День конституции России один из символов города-героя торжественно открыли после реставрации глава Новороссийска Игорь Дяченко, председатель городского Совета ветеранов Загородний Николай Михайлович, депутат ЗСК КК Татьяна Рой, председатель Общественной организации «Водолазы Новороссийска» Евгений Лаухин и учащаяся школы №33 Валерия Машталер.

Самолёт ИЛ-2 – это памятник всем летчикам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками в небе Кубани. Несмотря на рабочий день, в торжественном мероприятии приняли участие более 500 новороссийцев и гостей города.

Старожилы помнят, что не раз самолёт огораживали и ставили предупреждающие таблички об опасности передвижения под ним. Каждый год ко Дню Победы силами администрации Южного внутригородского района города ИЛ-2 приводили в порядок и латали. Последние годы стало понятно, что памятник срочно нуждается в капитальной реставрации.

- Сегодня мы с вами являемся свидетелями исторического события - ИЛ-2 снова в строю! - отметил Игорь Дяченко. - Экипаж этого штурмовика когда-то с честью выполнил свой долг – отстоял наш город. Мы отреставрировали самолёт и сохраним эту память для наших детей и внуков.

Напомним, что самолёт был обнаружен летом 1974 года, во время подводных киносъемок дна Черного моря в районе Сухой щели. Тогда студенты Ворошиловградского машиностроительного института обнаружили неподалеку от берега на 17-метровой глубине остов самолета ИЛ-2. На снятой крышке аккумулятора студенты прочитали «8-й гвардейский штурмовой авиаполк, 2-я авиаэскадрилья». На винте сохранился номер самолета - 2440.

По этим сведениям с помощью работников Центрального военно-морского архива было установлено, кто управлял штурмовиком и какова судьба его экипажа. Тогда стало известно, что 19 апреля 1943 года штурмовик был сбит вражескими истребителями и упал в море. Экипаж самолета погиб. В нем были пилот гвардии майор Кузнецов Виктор Федорович и воздушный стрелок гвардии старший краснофлотец Решетинский Александр Васильевич. Специалисты Новороссийской группы подводных и аварийно-спасательных работ подняли самолет со дна моря, где он пролежал более 30 лет. На свежем воздухе он стал быстро разрушаться. И тогда Новороссийским горисполкомом было принято решение - восстановить самолет. Эту работу взялись выполнить комсомольцы новороссийского судоремонтного завода. Трудились бесплатно, в свободное от основной работы время.

Полностью обновленный самолет установили на пьедестал. После масштабной реконструкции новороссийский ИЛ-2 ещё несколько раз латался силами города прямо на постаменте.

В последние годы у него отваливался то хвост, то крыло. Это стало очень опасно. Специалисты долгое время не могли дать заключение и принять решение, как действовать дальше, чтобы сохранить памятник. Коллегиально было принято правильное решение: снять самолёт и отправить на капитальный ремонт.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск