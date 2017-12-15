Владимир Синяговский: Цементник - это звучит гордо!

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15 декабря легендарный завод "Новоросцемент" отметил свое 135-летие. Новороссийск нельзя представить без моря, гор и, конечно, мергеля и цемента.

Ветеранов отрасли и работников современного предприятия собрался поздравить актив города-героя в городском театре.

Свое поздравление направил и депутат Государственной Думы Владимир Ильич Синяговский. Ниже мы приводим текст поздравительной телеграммы в адрес руководителя предприятия И.В.Солонина.

"Уважаемый Игорь Вильевич! Поздравляю Вас и весь коллектив ОАО «Новоросцемент» со 135-летием со дня основания! Во уже больше века Вы являетесь градообразующим предприятием города-героя Новороссийска. Этот завод - место, где работают люди, создающие основу самой мирной отрасли – строительной. Все эти годы Вы живете вместе с городом, краем, страной их проблемами, радостями, победами. Все узнают марку -«Новоросцемента». И в жилых новостройках и в олимпийских объектах. Пусть сегодняшняя дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. Желаю удачи и процветания! Мира и добра Вам и Вашим семьям!

Ваш депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский"

Как сообщает пресс-служба администрации города, на праздничный вечер в Городской театр поздравить цементников пришли заместитель главы администрации Краснодарского края Алексей Копайгородский, глава администрации муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко, генеральный директор управляющей компании ОАО «Газметаллпроект» Олег Иващенко и управляющий директор АО «Новоросцемент» Игорь Солонин.