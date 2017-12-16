Команда КВН «Спарта» стала чемпионом Высшей лиги

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Команда КВН «Спарта Номад» из Астаны завоевала первое место в финале Высшей лиги Клуба Веселых и Находчивых, передает NUR.KZ.

- Чемпион Высшей лиги 2017 — «Спарта Номад» (Астана)! Наши поздравления!- такое сообщение опубликовано на официальном сайте КВН.

Финал Высшей лиги КВН состоялся 15 декабря 2017 года в Москве.

Команды сыграли 4 конкурса: приветствие, разминку, «знакомый сюжет» и музыкальный финал.

Результат игры:

1. «Спарта Номад» (Астана) — 17,2;

2. «Радио Свобода» (Ярославль) — 16,8;

3-4. «Плюшки» (Тверь) — 16,1;

3-4. «Раисы» (Иркутск) — 16,1;

5. Сборная Большого Московского Государственного Цирка (Москва) — 15,0.

Игру судили: Юлий Гусман, Татьяна Навка, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Сергей Гармаш, Андрей Бурковский.

Сообщения о победе также появились на страницах участников команды в Инстаграм. Нурлан Коянбаев похвастался победой, отметив, что "Спарта" преподнесла подарок казахстанцам ко Дню Независимости.

«Команда КВН «Спарта» сделала роскошный подарок к главному государственному празднику страны – Дню Независимости! 17 лет мы ждали эту победу! Поздравляю всех с праздником! Спарта - чемпион!» - написал юморист.

Источник: https://www.nur.kz/1707750-komanda-kvn-sparta-stala-chempionom.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher