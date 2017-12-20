В российских школах появится новый предмет - «Семьеведение»

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Министерство образования и науки поддержало идею введения уроков «Семьеведения» в школах. Об этом ранее сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. По ее словам, это не дополнительная нагрузка, а преподавание семейного счастья. Уроки будут проходить в формате модулей в рамках существующих гуманитарных предметов. Идею подобных занятий в эфире радио Sputnik раскритиковала научный руководитель лицейских программ НИУ ВШЭ Наталия Любомирская. По ее словам семейные ценности формируются в семье, а не в школе.

«Подобные уроки не нужны. Обществознание занимается вопросами общества и семьи, как основополагающей ячейки общества. Люди добиваются, чтобы традиционные семейные ценности вошли в плоть и кровь наших подростков. Это не делается уроками. Подросткам могут показать семейное счастье, а потом дома они увидят родителей, которые постоянно ругаются друг с другом. Школа – не то место, которое может что-то исправить, если в семье плохо. Если в семье хорошо, тем более, зачем эти уроки. Семейные ценности и традиции идут из семьи. Если наше государство сильно озабочено такими вещами, оно должно заниматься поддержкой семей, а не заставлять старшеклассников изучать, кто такие мужественный мужчина и женственная женщина. Понятия мужественности и женственности есть в художественных произведениях, в литературе. Не нужна попытка оградить детей и сказать, что надо только так, а по-другому в жизни не бывает. Если говорить о традиционной гендерной ориентации – это лучше всего делать с детства. Например, бальные танцы в начальных классах – приятное развлечение, но осанка, координация движений, восприятие музыки и правильное гендерное воспитание. Мальчики подают руку, помогают, проводят партнершу вперед. Это интерактивность в непосредственной деятельности, это влияет на формирование и самосознание. Попытки разделить семью на сугубо женские и мужские дела – чревато. Сегодня женщина занимает такое же положение в обществе, как и мужчина. Запереть женщину дома невозможно. Человечество прошло этот путь более 100 лет назад. Нельзя вернуться в эпоху Домостроя. Это то же самое, что призывать отказаться от интернета, от автомобиля и пересесть на телеги, потому что они экологичны и принесут удобрения. Мир меняется, жизнь меняется, насильственно запихнуть детей в старое время невозможно. Надо приспосабливаться к тому, что есть. В век интернета дети больше живут в сети, оттуда черпают основные знания. Нужно думать о регулировании того, что происходит в интернете, а не пытаться вводить уроки «давайте жить дружно». Если в семье плохо, никакие уроки не научат быть счастливым. У подростка должно быть понимание ответственности за другого. Школа растит безответственность. Научить ответственности невозможно. Ответственность появляется, когда есть свобода выбора. В школе говорят, что правильно и неправильно. Это вопрос к изменению всей системы образования. В задачах один правильный ответ – в реальной жизни не бывает правильного и неправильного. Введение урока – дополнительное ограничение. Подросток должен обладать выбором, а его хотят загнать в еще большие рамки. В медицине есть клятва Гиппократа, главная задача – не навреди. Когда начинают назидать, подростки всегда бунтуют против взрослых, это заложено генетически, это нормальное человеческое поведение. Невозможно понять, что такое счастье. Мудрейшие люди на протяжении тысячелетий бьются над этим вопросом, И тут учитель начнет диктовать определение в тетрадь. Вся художественная литература посвящена рассуждениям о вопросах счастья, любви, втиснуть это в 45-минутный урок невозможно. Позитивное отношение к семье лекциями не сформируется. 34 часа – это половина базового курса обществознания. То есть вместо практических вещей, политических, экономических, правовых, будут рассказывать непонятно что. Подростки получают знания, когда они им нужны или им интересно. Непонятно, почему взрослые считают, что знают, что надо детям», – считает эксперт.

Родители не справляются и сами просят школу помочь с воспитанием, рассказала в эфире радио Sputnik руководитель Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности Ольга Леткова.

«Именно родительское сообщество обратилось в министерство образования с просьбой ввести такие уроки. Связь между поколениями теряется, традиции уходят. Дети выходят в самостоятельную жизнь, часто не зная элементарных вещей – как строить отношения с противоположным полом, по каким законам развивается семья, ради чего люди вступают в брак, ради чего существуют отношения, какова их роль. Этот вопрос в нашем обществе проседает. Надо возрождать семью. Семейного примера недостаточно, иначе у нас не было бы такого количества разводов. Уроками «семьеведения» частично можно избежать разводов. Мы утратили семейные ценности, основу, на которой строится здоровая семья. Мы растим общество потребления, вступаем в брак и хотим только получать. Никто не говорит, что это труд, благо, ответственность. Есть определенные ключи, которые помогут принимать решения. Алкоголь – самый большой бич нашего общества. Человек должен нести ответственность за свои поступки. Наша родительская ассоциация на протяжении многих лет предлагает вернуть возможность принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, вернуть в список социально-опасных заболеваний, бесплатно лечиться от недуга. Не видя курса и не зная, о чем идет речь, не стоит утверждать, что это назидание, которое будет отталкивать подростков. Все зависит от того, как преподать, дети ищут ответы на вопросы в этом возрасте. Зависит от того, насколько это интересно, насколько правильно поставлены вопросы. Просто уроки «семьеведения» могут нанести вред, а методика, которую предлагаем мы, нравственные основы семейной жизни, прошла апробацию в 60 регионах и вызывает позитивные отзывы у ребят, учителей, образовательных организаций. Родительское сообщество продвигает этот проект, потому что это глубоко и серьезно. То, что хотим сказать, но не можем. Если преподаватель глубокий и серьезный, он найдет возможность преподавать философские вещи. Это может преподавать любой педагог в рамках предмета обществознание, выделено 34 часа. Дети должны знать психологические процессы, роль мужчины и женщины. Дети учатся в школе и не сразу понимают, что им нужно, что интересно. Принуждение тоже нужно. Решение принято, уроки будут. Вопрос, чем это будет наполнено. Авторы проекта – профессор Нина Крыгина, у многих вызывает отторжение, что она приняла монашеский постриг. Но монахиней она не родилась, преподает в университете. И священник, отец Дмитрий Моисеев, тоже ученый. Информация о пособии доступна, можно все найти в интернете», – считает эксперт.