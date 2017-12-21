Депутат назвал цену «входного билета» на Паралимпиаду для российских спортсменов

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Решение МПК продлить дисквалификацию ПКР бьет по моральному равновесию спортсменов, считают в Госдуме.

Международный паралимпийский комитет решил продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России до конца января. Об этом стало известно из официального релиза МПК, опубликованного 20 декабря. На заседании в минувший вторник рабочая группа международного комитета приняла решение лишь по четырем зимним видам спорта: альпийским лыжам, биатлону, беговым лыжам и сноуборду. Спортсменам данных категорий разрешили выступать в отборочных соревнованиях под нейтральным флагом. МПК заявляет, что российская сторона по-прежнему должна выполнить пять критериев, чтобы восстановить в правах отечественный Паралимпийский комитет.

Источник: https://polit.info/379218-deputat-nazval-cenu-vkhodnogo-bileta-na-paralimpiadu-dlya-rossiiskikh-sportsmenov?from=push&utm_source=push