Российские пранкеры разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли

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Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные под псевдонимами Лексус и Вован, разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Пранкеры рассказали представителю США при ООН о выдуманной стране Биномо, которая находится недалеко от Вьетнама и где прошло голосование о провозглашении независимости. Причем Хейли заверили, что в эту кампанию вмешалась Россия.

В ответ Хейли призналась, что знает о существовании страны Биномо. По ее мнению, решение жителей государства провозгласить независимость правильное. Дипломат также выразила уверенность в том, что Москва вмешалась в ситуацию.

"Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем. Думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря", - подчеркнула Хейли, пообещав обсудить ситуацию в Белом доме.

Как рассказал в интервью "Говорит Москва" пранкер Лексус, Биномо - это просто набор букв. Он также отметил, что в США постпред при ООН - гораздо более серьезная политическая фигура, чем в России.

"Ники Хейли входит в кабинет министров Трампа. У них постпред стоит гораздо выше, чем у нас. Когда у нас был Чуркин при ООН, он не входил в правительство. А она входит. Очень смешно, что такая фигура отвечает за международные отношения США", - заявил Столяров.

В ходе разговора пранкеры попросили прокомментировать Хейли заявления президента Украины Петра Порошенко о приставаниях актера Кевина Спейси. На это политик ответила, что "мы живем в интересное время".

Источник: https://ruposters.ru/news/23-12-2017/protivostoyat-rossii-vidumannoi-strane