Американские СМИ о презентации официальной формы России: русские как будто смеются над Западом

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Россия с иронией относится к выдвинутым в адрес ее спортсменов обвинениям. Журналисты американского издания The Wall Street Journal прокомментировали презентацию официальной формы олимпийской сборной России на ОИ-2018.

Олимпийский комитет России разместил на своей странице в социальной сети Twitter фотографии одежды от дизайнера формы российской сборной. На некоторых вещах красуются слоганы, посвященные так называемому допинговому скандалу. «Я не употребляю допинг. Я за спорт», – написано на представленных свитшотах. Обозреватели американского издания предположили, что таким образом россияне демонстрируют мировому сообществу свое отношение к данной ситуации.

Скоро должна решиться судьба российской сборной. МОК сообщит свой вердикт касаемо команды России и ее перспектив на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Тем временем в Москве прошла презентация официальной формы сборной России для соревнований, на которые они могут не попасть. Об этом сообщает RT.

Помимо традиционных спортивных костюмов были представлены повседневные наряды. Большое количество толстовок и свитшотов с надписями на русском и английском языках, некоторые из которых весьма оригинальны. «Это все русские!» – написано на одном из свитеров. Дизайнеры как будто смеются над Западом, который имеет традицию обвинять Россию во многих своих проблемах.

Материал подготовила Оксана Волгина

Источник: https://politros.com