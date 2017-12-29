Владимир Путин встретился с военнослужащими участниками антитеррористической операции в Сирии

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В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин встретился с военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, и вручил государственные награды отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии.

На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооружённых Сил России.

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Вы сражались за интересы России, за Россию, за свой родной дом, за справедливое и правое дело, и потому вместе с вами был весь наш народ. Уверен, вы чувствовали эту гражданскую, патриотическую сплочённость, и это единство армии и народа придавало вам сил. Люди следили за ежедневными событиями, как за сводками, верили в вас, гордились вашими успехами, нашими Вооружёнными Силами, искренне, с болью, как свою, переживали каждую невосполнимую утрату.

Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой, мы всё сделаем для этого. Заявил Владимир Путин.