Новогодние перспективы курортного Крыма: сколько туристов приедут на праздники?

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В аннексированном Крыму началась новая зимняя волна курортного сезона, об этом 25 декабря заявил председатель комитета российского парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его данным, не менее 80 тысяч туристов намерены провести новогодние праздники исключительно в Крыму. В целом местные власти надеются на 100 тысяч зимних гостей.

По ранее опубликованным данным Ростуризма, летом 2017 года в Крыму отдохнуло около 4 миллионов человек. А подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что общее количество туристов с начала года превысило пять миллионов человек.

Председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов уверен, что российские власти полуострова завышают показатели туризма минимум в два с половиной раза.

– Обычно новогодние праздники для туризма считают как промежуток с 1 по 12 января. Учитывая то, что в Крыму сейчас используют некорректную методику подсчета туристов, то реально туда приедут, по моим оценкам, не 100 тысяч, а порядка 40 тысяч человек. Туризм почему-то считают по пассажиропотоку, в соотношении примерно один к одному. В то же время в мировой практике принято, что лишь 20-30%, ну максимум 50% из въезжающих в курортную зону – именно отдыхающие. Кроме того, достаточно посмотреть на работающие зимой объекты – это Ялта, ее окрестности на Южном берегу и все. В остальном Крыму инфраструктура почти не приспособлена для зимнего отдыха, там все закрыто. На две недели гостиницы открывать никто не будет.

Директор украинской общественной организации «Центр развития туризма» Владимир Царук обрисовывает основные направления зимнего отдыха.

– Зимой хорошо брать экскурсионные программы, в Крыму они достаточно интересные, насыщенные – и не мешает жара. Во-вторых, это лечебные санатории, которые работают круглый год. Продолжительные выходные на Новый год способствуют тому, что люди хотят куда-то выбраться, в том числе поправить здоровье. Некоторые просто приезжают подышать морским воздухом. В среднем зимний туризм составляет примерно 20-30% от летнего, в зависимости от региона. На юге в наших широтах диспропорция больше, потому как летом много людей едут на пляж. Как правило, зимой отдыхающие предпочитают курорты в жарких странах или же горнолыжные. Кроме того, популярностью пользуются регионы с интересной культурой празднования Нового года и Рождества – в Украине это Львов, Ивано-Франковск.

Александр Бурдонов отмечает, что на аннексированный полуостров зимой могут поехать в основном россияне с севера соседней страны.

– В России много регионов, где температура зимой опускается до -20 градусов, вплоть до -50 в отдельных частях Сибири. Лететь оттуда на две недели в +30 в Египет – значит подвергать свой организм сильному стрессу, а потом же еще обратно возвращаться в холод. Поэтому Сочи, Крым и другие курорты, где температура зимой примерно +5 градусов, для таких туристов могут быть предпочтительней. Это мягкий переход. Но говорить в связи с таким сегментом туристов о круглогодичном курорте в Крыму я бы не стал. В любом случае там это остается скорее побочным заработком или поводом не консервировать крупные объекты. Кроме того, лечебные санатории загружены в любое время года.

Источник: https://ru.krymr.com/a/28943578.html