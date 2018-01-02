Смерть – это выдумка сознания: ученый доказал существование жизни после смерти

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Концепция жизни после смерти редко рассматривается как научная, но один из ведущих ученых мира представил теорию биоцентризма, согласно которой жизнь вовсе не завершается смертью.

Согласно Unilad, профессор Роберт Ланца изложил свою квантовую теорию, в которой говорится, что смерть - это лишь выдумка нашего сознания. По его словам, Вселенная существует лишь благодаря сознанию индивидуумов, которое убеждает, что в этой реальности центральную роль играют биологические процессы жизнедеятельности.

Ланца убежден, что именно жизнь создает вселенную, а никак не вселенная создает жизнь. В этом отношении пространство и время – это лишь “инструменты разума”.

По мнению Ланцы, доказательство жизни после смерти основывается на том, что смерть – это то, что люди учатся воспринимать, в то время как она существует исключительно в человеческом сознании.

“При смерти в линейном потоке сознания происходит разрыв и, следовательно, разрыв в линейной связи времени и места. Биоцентризм предполагает, что это многообразие приводит к множеству физических возможностей, - пишет Ланца в своем блоге. - Все больше и больше физиков начинают воспринимать "многомировую" интерпретацию квантовой физики, которая утверждает существование бесконечного количества вселенных. Все, что может произойти, происходит в какой-то вселенной. Смерть в этих вероятностных событиях не существует, поскольку все они происходят одновременно вне зависимости от того, что происходит в любом из них. Осознание собственного "Я" - это просто энергия, действующая в мозге. Но энергия никогда не умирает, ее невозможно уничтожить”.

По словам ученого, когда человек умирает, его жизнь превращается в “многолетний цветок, который распускается в мультивселенной”.

Источник: https://liganews.net/science/5477_1514894199