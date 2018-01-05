Протоиерей Олег Добринский-Григориадис: " Пусть господство любви в каждом из нас будет доминирующим проявлением, которое не оставит места эгоизму"

/Тема дня/

Рождественское поздравление духовника ФНКА греков России, протоиерея Олега Добринского-Григориадис:

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В этот великий и всерадостный день вновь слышим мы песнь ангелов: «Слава в вышних Богу и на земли мир, во человецех благоволение»! (Лк. 2: 14).

Огромное множество людей на земле празднуют Рождество, но не в силах вместить всю полноту события, воспетого ангелами. Подготавливая себя к восприятию этого надмирного события, мы проходим путь поста. Этот путь мы совершает для того, чтобы наше сердце, наш ум и сознание соделать ясными и способными понять, что значит для каждого Рождество Христово.

Господь пришел в мир пораженный грехом не для того, чтобы стать над этим миром с триумфом и величием, но для того, чтобы стать частью этого мира, чтобы прожить жизнь, уготованную Адаму, исправить ее, смирив себя до смерти, стать победителем в воскресении и преобразить.

Воплотившийся в человеке Спаситель заставляет каждого из нас лично изменить себя!

Это Воплощение Сына Божия не символическое явление, в нем нет ничего общего с воплощением мифических «богов», оно реально! Происшедшее во времени и пространстве, оно дает нам возможность достигнуть тех вершин, которые изначально Бог замыслил в человеке, дает возможность каждому через Христа преодолеть смерть и быть причастными Его божественной жизни и славы.

Во всех без исключения проявлениях нашей жизни существуют две нераздельных составляющих, дающих нам возможность именоваться учениками Христовыми — это мир и любовь между собою.

Пусть господство любви в каждом из нас будет доминирующим проявлением, которое не оставит места эгоизму во всех его проявлениях. Пусть каждый во все дни своей жизни будет способным видеть рядом с собою своего брата, какой бы национальности и веры он ни был, и проявит к нему действенную любовь и заботу. Пусть отчаяние и уныние не станут нам помехой и не омрачат нашего делания, а слова псалмопевца Давида будут уверением и надеждой: «Видел я Господа пред собою всегда, ибо Он — справа от меня, чтобы я не поколебался». (Пс.15, 8).

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Ваш молитвенник, Духовник АГООР

Протоиерей Олег Добринский-Григориадис

Рождество Христово 2017—2018 гг.

Источник: https://rusgreek.ru/news/2465