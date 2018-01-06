Россия забрала у американцев базу в Сирии

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Москва и Асад выдавливают США разными способами. После развала Исламского государства* пошло много разговоров о том, какие трансформации над Сирией произведут те иностранцы, которые находясь в Сирии, в первую очередь ориентированы на защиту своих интересов.

Интересов, разумеется, не личных, а государственных. А иностранцев в Сирии, как известно, много, но реальной силой обладают лишь немногие, а именно — россияне и американцы. Остальные являются либо марионетками вторых, либо «младшими союзниками» первых.

Особняком стоит Израиль — он будто бы и с Москвой, и с Вашингтоном одновременно, но в ту же очередь никого не поддержит, если в данный момент его политические интересы противоречат союзническому настрою. Из ряда вон выходит также и Турция. С юридической точки зрения она выступает на стороне Соединенных Штатов — все-таки обязанности перед Коалицией закреплены на бумаге. С другой стороны, приходится регулярно совещаться по тем или иным темам с Кремлем, а порой даже организовывать совместно с ним военные операции. Последнее обстоятельство может вызывать недоумение, так как Турция все-таки входит в НАТО. Однако на фоне кризиса во взаимоотношениях с США, вероятно, следует ждать укрепления отношений с Москвой, во всяком случае, в краткосрочной перспективе Анкара именно так и будет действовать.

Но, несмотря на все эти нюансы, две основные сирийские силы, как мы уже говорили, давно известны — РФ и США. Каждый пытается добиться своего. Для Штатов — это традиционная игра в царя горы, тогда как для России — это новый опыт, во всяком случае, после развала СССР так высоко (в геополитическом смысле) Кремль не забирался. И, похоже, прецедент оказался успешнее действующего обладателя титула. Это, конечно, еще не точно, но через Сирию России удалось значительно укрепиться на Ближнем Востоке. А если вспомнить о союзном Иране, то ситуация и вовсе выглядит чуть ли как не идеальная. Разумеется, для Штатов это все очень неприятно, надо как-то реагировать.

Источник: https://svpressa.ru/war21/article/189952/?ans=1