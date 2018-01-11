Утренняя зарядка — польза для здоровья

/Тема дня/

Утренняя зарядка — само слово «зарядка» говорит само за себя – зарядить. Вот зарядить мобильный телефон – это важно, мы все за этим следим – «как это, остаться без связи».

А вот зарядить свой организм, дать ему силу и энергию на весь день – про это многие просто даже не думают, а если иногда и думают, то банальная лень не дает чуть раньше подняться с постели.

О пользе утренней зарядки говорят часто, так в чем же ее польза для здоровья давайте разберемся.

Во время сна наш организм отдыхает, а это значит, что все органы работают как бы в замедленном режиме — и кровь циркулирует медленнее и сердце бьется медленнее, кровь густеет, отдыхает так же и нервная система. Соответственно проснувшись, мы не можем сразу стать активными, потому что организму нужно время для того чтобы «завестись». Хорошо если мы и спать легли вовремя и спали ночью хорошо, а то ведь часто бывает такое состояние «поднять подняли, а разбудить забыли»

Правильная утренняя зарядка помогает нашему организму плавно перейти от состояния сна к состоянию бодрствования

Кто-то может сказать, что взбодриться можно элементарно – чашечка ароматного кофе, и ты в порядке. Но, во-первых, насколько полезна эта чашечка кофе натощак. А во-вторых, утренняя зарядка помогает не только быстрее переключиться и настроиться на активную работу

Источник: https://subscribe.ru/group/radosti-zhizni/14394770/