Глава Новороссийска Игорь Дяченко выступил с докладом на совместном выездном заседании ЗСК

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Заседание сразу трёх комитетов (по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию, по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий и по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма) состоялось сегодня под председательством спикера краевого парламента Юрия Бурлачко на базе знаменитого предприятия по производству шампанских вин «Абрау-Дюрсо».

Помимо самих депутатов – членов комитетов, в работе заседания приняли участие министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, главы муниципалитетов (Новороссийска, Анапы, Темрюкского района), а также руководители винодельческих предприятий.

Обсуждался вопрос влияния развития виноградарско-винодельческой отрасли и энотуризма на социально-экономическое положение территорий муниципальных образований Кубани.

Форум начался с обзорной экскурсии по производственным цехам ЗАО «Абрау-Дюрсо», которую вместе с профессиональным гидом провела исполнительный директор предприятия и депутат ЗСК Юлия Пархоменко. На заседании выступавшие поделились опытом развития виноградарства и виноделия, говорили о проблемах и перспективах развития отрасли. Были озвучены интересные предложения и проекты на 2018 год.

Глава Новороссийска отметил в своём докладе, что производством винограда в границах Новороссийска на сегодняшний день занимаются 12 малых и средних предприятий, 6 крупных крестьянских (фермерских) хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. Основными производителями винограда остаются ООО «Абрау-Дюрсо», ООО СХП «Раевское» и ООО Агрофирма «Мысхако», вновь образованное на базе предприятия-банкрота ЗАО АФ «Мысхако» и в 2017 году получившее свой первый урожай. Есть малые винодельческие предприятия, принадлежащие крестьянским фермерским хозяйствам, которые являются как производителями винограда, так и изготовителями традиционных вин из собственного сырья.

За 11 месяцев 2017 года предприятиями отрасли было уплачено в консолидированный бюджет края 768 719,5 тыс. рублей, что составляет 123,3% к аналогичному периоду уровня прошлого года.

В настоящее время на предприятиях Новороссийска всех форм собственности и ведущих деятельность в областях виноградарства и виноделия занято более 1 200 человек и с развитием данных направлений эта цифра, безусловно, будет расти. Площадь под виноградниками в Новороссийске по итогам 2017 года составляет 1 489,5 га.

Кроме того, Игорь Дяченко обозначил ряд проблемных вопросов, требующих более детального изучения и внимания на всех уровнях власти.

В проекте решения совместного заседания выработаны конкретные меры по поддержке отрасли. Все интересные предложения, прозвучавшие на форуме, как заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, будут направлены в Государственную Думу РФ для выработки и принятия соответствующих законопроектов.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск