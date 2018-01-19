Новороссийские десантники встретили Крещение прямо на плацу

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На территории войсковой части 42091 на плацу в ночь с 18 на 19 января развернули купель, воду в которой осветил полковой священник, после чего личный состав части принял участие в мероприятии, посвящённом Крещению Господня.

Заместитель командира по работе с личным составом гвардии полковник Анатолий Сербин сообщил, что десантники готовятся совершить в середине феврале сверхдальний лыжный переход, длина которого составит 7 500 километров.

Переход будет посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В нём примут участие 300 наиболее физически выносливых военнослужащих, обладающих ещё и высокими морально-деловыми качествами.

Во время осуществления беспрецедентного лыжного марш-броска, десять команд военнослужащих ВДВ собираются осуществить остановки в городах Белгород, Болохово, Воронеж, Великие Луки, Волгоград, Волоколамск, Владимир, Вязьма, Гусь-Хрустальный, Иваново, Кострома, Коломна, Ковров, Кимовск, Кубинка, Курск, Липецк, Луховицы, Михайлов, Можайск, Новороссийск, Новомосковск, Ногинск, Орехово-Зуево, Орел, Переславль-Залеский, Ростов-на-Дону, Ржев, Рязань, Рамеское, Серпухов, Сергеев Посад, Суздаль, Спас-Клепики, Солнечногорск, Саранск, Сасово, Тула, Тамбов, Шацк, Шуя, Юхнов, Ярославль, а также в населенных пунктах Желанья (Смоленская область) и Поляны (Рязанская область).

В моменты остановок участники лыжного перехода будут отдавать дань памяти героям десантникам и ветеранам ВДВ, а также примут участие в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на маршрутах.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск