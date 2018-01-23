Сын актера Николая Караченцова рассказал о его самочувствии

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Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал РЕН ТВ о самочувствии его отца. По его словам, сейчас актер перенес четвертую химиотерапию, а врачи наблюдают положительную динамику.

"Сейчас мы уже заканчиваем четвертый курс химиотерапии. Надо сказать, что есть положительные результаты", — сказал он.

По его словам, после врачи соберутся на консилиум и будут принимать меры по дальнейшему лечению, так как изначально они планировали не проводить больше четырех курсов химиотерапии.

При этом самочувствие актера становится лучше.

Ранее сообщалось, что актер Николай Караченцов борется с раком легкого.