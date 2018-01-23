Каллиграф: Учителя взвыли, не могут прочитать каракули учеников

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23 января в мире отмечается День почерка или День ручного письма. Этот день призван напомнить всем об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей в 1977 году. В этот день родился Джон Хэнкок, американский государственный деятель, который первым подписал Декларацию независимости. С развитием технологий, по мнению экспертов, письмо или открытка, написанные от руки, скоро станут настоящим раритетом. Когда человек отказывается от письма, он становится менее грамотным, рассказал в эфире радио Sputnik каллиграф, бывший художник-график «Гознака» Юрий Ковердяев.

«Письмо от руки находится под угрозой исчезновения. Мы видим это на молодом поколении – даже если они получают в руки карандаш, они не пишут им буквы. Рисуют, держат в руках. Финляндия, передовая страна, сейчас полностью отказывается от обучения письму, переходят на набор. От этого отключается огромная часть функций мозга. Любой орган остается в рабочем состоянии, только когда постоянно тренируется, когда выполняет те или иные функции. Человек должен развиваться всю жизнь. Цивилизация прогибается, это побочный эффект цивилизации – весь интеллект человека направляется на облегчение жизни. Мы стараемся не ходить пешком, не поднимаемся по лестнице, не пишем, не стираем руками. Отключаются многие вещи, то же самое происходит с письмом. Мы теряем его, как теряем возможности готовки. Стали много говорить про рецепты – с помощью этого пытаются удержать в творческом состоянии, чтобы готовили сами. Специалисты по исследованию мозга говорят, что всегда надо заставлять себя выполнять действия, которые вам не нравятся. Когда мозг работает в неудобном состоянии, образуются новые связи, идет развитие. Больше людей стало отходить от каких-либо игр, действий. Раньше половину жизни проводили во дворе, сейчас дети сидят с гаджетами, для них беготня – пустое занятие. Человек должен двигаться, он не может всегда лежать, как Обломов. Любые лишние действия инициируются работой мозга. О письме надо говорить постоянно. Я занялся каллиграфией, когда увидел, как это делают. Несколько лет назад около 40% приходивших в школу каллиграфии составляли бухгалтерские экономические работники. Они постоянно имели дело с набором текста, соскучились по ручному письму. Приходит много преподавателей, дизайнеров, которым это надо по работе. Есть довольно немалый процент просто разных людей, которым интересно посмотреть, попробовать. Чтобы человек оставался человеком, нужно учиться красиво писать. Школа должна более внимательно относиться к письму. В старших классах рефераты уже надо сдавать в напечатанном виде. В письме нет дисциплины. Показали, как писать, и не требуют, чтобы ученик писал аккуратно и правильно. Учителя взвыли, не могут прочитать каракули, сами ученики часто не могут прочитать, что написали. Каллиграфия – искусство письма. Когда ты гонишь информацию шариковой ручкой, сначала накидываешь, а потом расшифровываешь, что написал. В школах первые три года должны серьезно учить письму, требовать четкого красивого написания. Когда человек отказывается от письма, с редкими исключениями он становится менее грамотным. Чтобы написать букву, человек должен ее сначала представить, дать команду руке, рука должна выполнить ряд действий. Чтобы напечатать букву, надо увидеть и нажать, нет внутренней необходимости вылезать из болота. Письмо – одно из умений человека, которое сделало его человеком. Развитие всех видов деятельности привело к тому цельному состоянию, которое позволяет строить самолеты, компьютеру, писать картины, музыку, готовить вкусную еду», – считает эксперт.