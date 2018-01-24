IX Международный экономический Гайдаровский форум. Мнение участника

/Тема дня/

Ежегодно в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации собираются известные ученые, представители органов власти, политические и общественные деятели и представителя бизнес сообщества из разных стран.

Традиционно, в Гайдаровском форуме принимают участие именно те люди, которые своей практической работой определяют основные социально-экономические аспекты регионов и государств-участников Форума.

В этом году Форум прошел под эгидой «Россия и мир: цели и ценности» в период с 16 по 18 января. Формат мероприятия – в основном дискуссионные площадки, в рамках которых представители науки, бизнеса и государства обсуждали наиболее острые и социально-значимые аспекты российской экономики. Особое внимание на Форуме уделяется обсуждению места Россию в глобализирующемся мире, ее влияние на социальные, экономические и политические события, происходящие на международной арене.

Ключевым событием прошедшего Гайдаровского форума стала пленарная сессия с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Актуальными вызовами современности Дмитрий Медведев назвал рост неравенства в доходах, неравномерность территориального развития, риск искусственного закрепления технологического занавеса между регионами мира, а также обеспечение безопасности в цифровом пространстве. Модерировал дискуссию ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В рамках Форума обсуждались такие вопросы, как: останется ли социальная политика национальным приоритетом, перспективные модели бизнес-школы для лидеров XXI века, будущее налоговой политики России, модели партнерства бизнеса и государства, также эксперты Форума обсудили современные вызовы государственного управления и др.

Особенное внимание на Форуме было уделено цифровизации экономики, были рассмотрены такие категории, как – блокчейн и криптовалюта. Так, на экспертной площадке: «Правовые риски цифровизации», главным образом обсуждался вопрос о приемлемости блокчейна – как риск-ориентированной цифровой технологии или средства устранения правовых рисков. По мнению Президента России В. Путина, важное значение имеет правильный подход к данному вопросу с точки зрения определения юридически ответственного субъекта в данной сфере. В связи с этим, особое внимание было уделено правовой квалификации криптовалюты. По мнению модератора площадки, заведующей кафедрой информационного и налогового права РАНХиГС О.В.Шмалий: «вопрос правовой квалификации криптовалюты остается одним из актуальнейших и значимых, в условиях расширенного темпа цифровизации российской экономики». В работе дискуссионной площадки приняли участие такие видные ученые, как Л.А.Новоселова и С.Д.Могилевский. Каждый участник дискуссионный площадки смог задать интересующий себя вопрос экспертам площадки и получить исчерпывающий ответ.

В завершении работы дискуссионной площадки заведующий кафедрой прикладных информационных технологий РАНХиГС Павел Голосов продемонстрировал подробную презентацию о технической природе криптовалюты, посредством которой были освещены все значимые аспекты данной категории.

Обращаем внимание, что Форум открыт для каждого из желающих принять в нем участие, посещение мероприятий бесплатное. Желающие могут пройти аккредитацию по предварительной регистрации на сайте Форума.

Выражаем свою благодарность организаторам Форума за возможность быть причастным к формированию новой социально-экономической политики государства и возможность стать неотъемлемой частью научного сообщества.







Р.Авалян,

студент Юридического факультета РАНХиГС