В Сочи по результатам проверки об оставлении пациента на улице возбуждено уголовное дело

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Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Первым заместителем прокурора Краснодарского края –прокурором города Сочи данному следственному отделу определена подследственность для осуществления дальнейшего расследования.

По данным следствия, рано утром 25 января 2018 года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также имевшейся интоксикацией организма. Во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезду которой мужчины снова госпитализировали.

В рамках расследования уголовного дела следователем будут изучены и проанализированы действия как медицинского персонала, так и врачей, по оказанию помощи пациенту, которым будет дана объективная правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю