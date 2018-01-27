В Сочи по результатам проверки об оставлении пациента на улице возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Первым заместителем прокурора Краснодарского края –прокурором города Сочи данному следственному отделу определена подследственность для осуществления дальнейшего расследования.
По данным следствия, рано утром 25 января 2018 года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также имевшейся интоксикацией организма. Во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезду которой мужчины снова госпитализировали.
В рамках расследования уголовного дела следователем будут изучены и проанализированы действия как медицинского персонала, так и врачей, по оказанию помощи пациенту, которым будет дана объективная правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю