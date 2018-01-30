Заключительное заявление Конгресса сирийского национального диалога, Сочи, 30 января 2018 года

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На официальном сайте Министерства иностранных дел России опубликовано принятое заявление на Конгрессе сирийского народа, проходившем два дня в городе Сочи. Ниже приводим полный текст документа.

Мы, участники Конгресса сирийского национального диалога, представляющие все сегменты сирийского общества, его политические и гражданские силы, этнические, конфессиональные и социальные группы, собрались по приглашению дружественной Российской Федерации в г.Сочи с намерением подвести черту под семилетними страданиями нашего народа через достижение общего понимания о необходимости спасения Родины от вооруженной конфронтации, социальной и экономической разрухи, восстановления ее достоинства на региональной и международной арене, обеспечения фундаментальных прав и свобод человека для всех ее граждан, а главное – права на мирную и свободную жизнь, без террора и насилия. Единственным способом достижения этой цели, мы видим путь политического урегулирования проблем нашего Отечества на основе следующих принципов.

1. Уважение и полная приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству [Сирийской Арабской Республики/Государства Сирия], ее территории и народу. В этой связи ни одна часть национальной территории не должна быть предметом уступок. Народ Сирии остается приверженным возвращению оккупированных сирийских Голан законными средствами, в соответствии с Уставом ООН и международным правом;

2. Уважение и полная приверженность национальному суверенному равенству и правам Сирии в вопросе невмешательства. Сирия должна играть полноценную роль в международном сообществе и регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с Уставом ООН, его целями и принципами;

3. Только сирийский народ должен определить будущее своей страны демократическими средствами, путем выборов, и должен обладать исключительным правом определять политическое, экономическое и социальное устройство без вешнего давления или вмешательства, в соответствии международным правам и обязанностями Сирии;

4. [Сирийская Арабская Республика/Государство Сирия] должна быть демократическим и нефракционным государством, основанном на принципах политического плюрализма и равного гражданства, независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности, полном уважении и защите верховенства закона, разделении властей, независимости судебной системы, полном равенстве всех граждан, культурном многообразии сирийского общества, обеспечении общественных свобод, включая свободу вероисповедания, имеющим транспарентное, инклюзивное, ответственное управление, в том числе перед национальным законодательством, с необходимыми эффективными мерами по борьбе с преступностью, коррупцией и должностными злоупотреблениями;

5. Государство, приверженное национальному единству, социальному миру, а также всеобъемлющему и сбалансированному развитию, имеющее справедливую представительство в органах местной администрации;

6. Непрерывная и улучшенная работа государственных и общественных институтов с проведением, при необходимости, реформ, включая защиту социальной инфраструктуры и имущественных прав, а также предоставление общественных услуг всех гражданам без дискриминации, в соответствии с высшими стандартами надлежащего управления и гендерным равенством. Граждане должны получать пользу от эффективных механизмов взаимодействия со всеми органами власти при обеспечении полного соответствия принципу верховенства закона, правам человека и правам на общественную и частную собственность.

7. Сильная, объединенная, заслуживающая уважения национальная армия, выполняющая свои задачи в соответствии с конституцией и высшими стандартами. Ее функции – защищать национальные границы и народ от внешних угроз и терроризма, в то время как специальные службы и службы безопасности должны поддерживать национальную безопасность в соответствии с принципом верховенства закона, действовать в рамках конституции и закона и уважать права человека. Применение силы должно быть исключительной прерогативой компетентных государственных институтов;

8. Безусловное неприятие и активная приверженность борьбе с терроризмом, фанатизмом, экстремизмом, межконфессиональной рознью во всех их проявлениях, а также противодействие условиям, способствующим их распространению;

9. Уважение и защита прав человека и общественных свобод, особенно в период кризиса, включая недискриминацию и равные права и возможности для всех, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной или языковой принадлежности, пола или какого-либо другого признака, с эффективными механизмами по их защите, которые учитывают политические и равные права и возможности женщин, включая принятие активных мер по обеспечению представительства и участия в институтах и структурах, принимающих решения, с механизмами, направленными на достижение по крайней мере 30% уровня представительства женщин с обеспечением в итоге паритета.

10. Особая ценность сирийского общества и национальной идентичности, истории его многообразия, а также вклад и ценности, которые все религии, цивилизации и традиции привнесли в Сирию, включая сосуществование его различных компонентов, наряду с защитой национального культурного наследия народа и его разнообразных культур;

11. Борьба и искоренение бедности, оказание поддержки пожилым и другим уязвимым группам населения, в том числе людям с особыми потребностями, сиротам и жертвам войны, что должно включать обеспечение безопасности и предоставление убежища всем перемещенным лицам и беженцам, а также защиту их права на добровольное и безопасное возвращение в свои дома и земли;

12. Сохранение и защита национального наследия и окружающей среды для будущих поколений в соответствии с соглашениями о защите окружающей среды и Декларацией ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения культурного наследия.

Мы, представители гордого народа Сирии, пережившего ужасающие лишения и нашедшего в себе силы дать отпор международному терроризму, заявляем о своей решимости возвратить благополучие и процветание на родную землю, сделать жизнь достойной и комфортной для всех и для каждого из нас.

С этой целью мы договорились сформировать конституционную комиссию с участием делегации Правительства Сирийской Арабской Республики и широко представительной делегации оппозиции по подготовке конституционной реформы в качестве вклада в процесс политического урегулирования под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности.

В состав Конституционной Комиссии войдут, как минимум, представители Правительства и Оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племен и женщины. Будут приняты меры для того, чтобы в составе комитета были пропорционально представлены этнические и религиозные группы. Окончательное решение о мандате, порядке работы, полномочиях, правилах процедуры и критериях отбора членов Конституционной Комиссии будет принято в рамках Женевского процесса под эгидой ООН.

Мы обращаемся с просьбой к Генеральному Секретарю ООН поручить его Специальному посланнику по Сирии оказывать содействие в организации работы Конституционной комиссии в Женеве.