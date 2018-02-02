С 1 февраля прекратил свое существование Резервный фонд России

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Резервный фонд России официально прекратил существование с 1 февраля — ровно через 10 лет после его создания. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, статья о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем. Резервный фонд окончательно не исчез, рассказал в эфире радио Sputnik главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев.

«Дело в том, что фонд не прекратил свое существование, и деньги куда-то испарились, просто консолидированы Фонды национального благосостояния и Резервный фонд, они объединены в один фонд для того, чтобы был единый источник, из которого можно было бы осуществлять деятельность государства, связанную с какими-то финансовыми вливаниями. Когда они объединены в один пул, то это позволяет государству лучше, более рационально распоряжаться этими средствами, понимать сколько у него денег находится в распоряжении. И, в общем, это придает гибкость, маневренность и большую эффективность использования этих средств. Главное, чтобы цели были поставлены государством по отношению к этому фонду правильные, и правильно они расходовались, под четким контролем и с пониманием - какие цели должны быть достигнуты с помощью этих средств», - объяснил эксперт.