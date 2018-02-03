Владимир Синяговский: Мы должны низко поклониться их мужеству и сохранить память о подвиге малоземельцев для будущих поколений...

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В канун 50-ой Всероссийской патриотической операции «Бескозырка», посвященной 75-ой годовщине высадки легендарного черноморского десанта Цезаря Куникова на Малую землю, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский встретился с Александром Александровичем Москальцом – ветераном Великой Отечественной войны, героем –малоземельцем, почетным гражданином города-героя Новороссийска.

Новороссийск богат традициями. Одна из них – регулярные встречи представителей власти с теми, кто защищал и отстоял наш город в годы Великой Отечественной. Подвиг Александра Александровича Москальца и его боевых товарищей в феврале 43-го навсегда вошел в учебники истории нашей страны. "Но тогда 75 лет назад о том, что они совершают что-то особенное никто и не думал,- вспоминает сегодня герой–малоземелец - Мы просто делали свое дело и очень хотели, чтобы враг поскорее убрался с нашей земли и не важно какую тактику или стратегию при этом использовать – на войне все средства хороши."

Новость о начале войны застала Александра Александровича в родной станице Неберджаевской. В 18 лет он прошел учебку, после чего отправлен в качестве пополнения под Москву. Потом были Кизляр, Малгобек, Чеченская, Ингушская республики и вот новое назначение- Туапсе. Боев было много, особенно тяжелых в условиях гор, и как-то Александру Александровичу удавалось остаться в живых. Но все же однажды немецкая пуля его настигла. После госпиталя вернулся в свой батальон. Двинулись в сторону Новороссийска. Здесь в районе Шесхариса вели отвлекающие маневры, чтобы высадка десанта в Южной Озерейке могла быть успешной.

Десантник, парашютист, связной, пулеметчик - Александр Александрович прошел пешком пол Европы. Победу встречал под Кенинсбергом. Уже в мирное время, вернувшись в Новороссийск, работал на судоремонтном заводе. В 2010-ом награда нашла своего героя. Александр Александрович поехал в Кремль. Орден Красной звезды, которым он был награжден еще в 43-ем, ему вручил лично Президент России. А спустя пять лет – в сентябре 2015 ветерану Великой Отечественной Александру Александровичу Москальцу было присвоено высшее звание Новороссийска – почетный гражданин города-героя.

Рассказ непосредственного участника событий, развернувшихся в начале февраля 43-го в нашем городе, Владимир Синяговский, сын фронтовика, слушал очень внимательно. Сегодня Александру Александровичу 94 – и он по-прежнему в строю. Вот и 3 февраля он в 50-ый раз пройдет маршрутом, который ни на день не забывал все эти 75 лет.

Юлия Собковская

Видеоматериал можно посмотреть на https://youtu.be/Sz1xFutKdc