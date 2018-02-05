Вениамин Кондратьев: «Бескозырка» продолжает жить в сердцах молодых»

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В Новороссийске в 50-й раз проходит Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка». В этом году в ней приняли участие свыше 57 тысяч человек.

3 февраля жители города-героя вспоминают подвиг советских солдат, в Новороссийске проводится историческая реконструкция высадки десанта под командованием Цезаря Куникова на Малую землю. Операция длилась 225 дней.

Традиционно на проспекте Ленина состоялось масштабное шествие памяти героев к мемориалу «Малая земля». В составе колонны прошел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– 75 лет назад на этой земле обычные люди сделали то, что врагу казалось невозможным и немыслимым. Куниковцы не отдали фашистам ни пяди, ни клочка этой земли, на которой мы стоим. Залог огромной победы – освобождение Новороссийска от немецких захватчиков, – отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что за полвека «Бескозырка» стала отдельной страницей в истории города. С каждым годом акция становится все более масштабной. В этом году на берегу у мемориала собралось свыше 57 тысяч человек. Матросы по традиции опустили бескозырки в Черное море.

Как отметил мэр города-героя Игорь Дяченко, сегодня очень важно показывать молодежи, какой ценой ковалась та победа. Акция «Бескозырка» – тому пример.

– «Бескозырка» продолжает жить в сердцах молодых, а значит, они будут знать и помнить героические и трагические страницы истории. И передадут ее последующим поколениям. До тех пор, пока жива память о героях, живы и мы как единый народ. Народ-победитель!, - подытожил Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края