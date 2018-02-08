Кубанские поисковики встретились в Анапе с участниками Всероссийского слета движения Постов № 1.

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Во Всероссийском детском центре «Смена» прошла презентация работы поисковых отрядов Краснодарского края для участников Всероссийского слета движения Постов № 1. На смену прибыли юнармейцы из 40 регионов России.

В гости к юным патриотам приехали председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Александр Шепелев, руководитель Ассоциации поисковых отрядов Виталий Фоменко, руководитель Военно-исторического поискового отряда "Черномор" из Анапы Андрей Коробков. Постовцам была представлена интерактивная выставка «Оружие Победы», показаны фильмы о деятельности кубанских поисковиков.

Александр Шепелев и Виталий Фоменко представили федеральные и региональные проекты «Поискового движения России» и Ассоциации «Кубаньпоиск». Руководитель отряда «Черномор» Андрей Коробков героических событиях истории Великой Отечественной войны, связанных с городом Воинской славы Анапа. Гости ответили на вопросы ребят, подчеркивая общее направление работы – увековечение памяти павших защитников Отечтства

Всем участникам встречи на память были вручены календари с Хроникой освобождения Кубани от фашистских захватчиков и символикой проекта «Нам доверена Память», буклеты в виде фронтового письма.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: ККОВППО «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»