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В рамках празднования 75-летней годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 8 февраля 2018 г. в новороссийском к/н Нептун состоялся показ документального фильма «Чистая победа. Штурм Новороссийска», приуроченный 75-ой годовщине высадки героического десанта советских моряков-черноморцев в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля» (1943 год).

На мероприятие приехали депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, представители администрации города Новороссийска, ветераны, молодежь, делегации муниципальных округов Краснодарского края.

В начале мероприятия актеры Народного молодежного театра-студии «Сорванец» (под руководством директора МАУ «МКЦ», режиссера театра Олега Кузина) представили литературно-музыкальную композицию, посвящённую Великой Отечественной войне. Ведущими мероприятия были кандидат исторических наук, член Общественной палаты г. Новороссийска Т. И. Юрина и директор Новороссийского городского театра О. Г. Бередин.

Перед началом сеанса со вступительной речью о том, как снимался документальный фильм «Чистая победа. Штурм Новороссийска», выступил его автор – президент Краснодарской киностудии имени Н. Минервина, член Союза кинематографистов России – Валерий Григорьевич Тимощенко. Вступительное слово было предоставлено председателю комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи – В. В. Чернявскому и главе МО город Новороссийск – И. А. Дяченко.

Среди важнейших событий Великой Отечественной войны видное место занимает начавшаяся 25 нюня 1942 года битва за Кавказ. Немецкое Верховное командование разработало план непосредственного овладений Кавказом, получивший условное наименование «Эдельвейс». В планах завоевания Кавказа большое значение придавалось взятию Новороссийска – крупного портового и промышленного города – второй базы Черноморского флота. Для обороны Новороссийска и Таманского полуострова 17 августа 1942 года был создан Новороссийский оборонительный район. В его состав вошли войска 47 армии, части Азовской военной флотилии, Темрюкской, Керченской, Новороссийской военно-морских баз и сводная авиационная группа. Немецко-фашистскими войсками, имевшими многократное превосходство в живой силе и технике, удалось в начале сентября выйти на ближние подступы к Новороссийску, а 7 сентября они заняли железнодорожный вокзал, элеватор и порт. В ходе тяжелых уличных боёв противник захватил большую часть города, но восточный берег Цемесской бухты остался нашим. На рубеже между цементными заводами «Пролетарий» и «Октябрь» враг был остановлен и вынужден был перейти к обороне. В течение года здесь проходила линия фронта. Захватив Новороссийский порт, противник не смог использовать его в своих интересах. Вход в Цемесскую бухту надежно контролировал Черноморский флот и береговая и армейская артиллерия с восточного берега бухты. В городе действовало подполье, в окрестных лесах – партизанские отряды.

Героической страницей в истории Новороссийска стали семимесячные бои на плацдарме «Малая земля». В ночь на 4 февраля 1943г. отряд особого назначения НВМБ под командованием майора Ц.Л. Куникова совершил дерзкий десант на занятый берег Цемесской бухты. На захваченный и удерживаемый куниковцами плацдарм в ночь на 6 февраля корабли флота начали высадку основных десантных сил. К середине февраля на плацдарме, расширенном до 30 км2 названном «Малая земля», находилось до 17 тысяч советских воинов. Величайший героизм проявили моряки, катерники, мотоботчики, обеспечивая «Малую землю» всем необходимым. Тяжелые бои выдержали десантники в апреле, когда гитлеровцы пытались уничтожить плацдарм. Выдержали и победили. 225 дней и ночей малоземельцы стойко удерживали занимаемые рубежи, приковывали к себе большие силы противника, были постоянной угрозой врагу с тыла.

В ночь на 10 сентября 1943г. одновременным ударом со стороны цементных заводов, с плацдарма «Малая земля» и высадкой трех десантов с моря, при поддержке авиации и артиллерии началась Новороссийско-Таманская наступательная операция. После шестидневных ожесточенных уличных боёв 16 сентября город был полностью освобождён. За мужество и отвагу 23 воина-защитника Новороссийска были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19 частей и соединений, отличившихся в боях, удостоены почётного наименования «Новороссийских».

С освобождением Новороссийска и Тамани (9 октября 1943 г.) завершилась битва за Кавказ, которую историки назвали одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны.

После просмотра документального фильма, почётные гости мероприятия обсудили его и поговорили о событиях истории Великой Отечественной войны, об освобождении Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Автор фильма – Валерий Григорьевич Тимощенко – ответил на вопросы, заданные ему зрителями.

В рамках обсуждения фильма, слово было предоставлено ветеранам, Н. Рогожиной – представительнице «Шхуны ровесников», представителям делегации муниципальных округов Краснодарского края, учителям и историкам. Проникновенное стихотворение, посвящённое памяти тех, кто погиб, освобождая наш город прочитала ветеран ВОВ – Вера Гавриловна Пикина.

Призёр различных фестивалей, этот фильм – о мужестве, о героизме. Помимо просветительской функции, фильм имеет и культурно-воспитательное значение, ибо здесь показана огромная роль взаимовыручки, взаимопомощи солдат и офицеров, без которой освобождение Новороссийска было бы ещё трудней.

После просмотра фильма «Чистая победа. Штурм Новороссийска», почётные лица и гости города пришли на Площадь Героев – священное для каждого новороссийца место. Поколения новороссийцев и гости города приходят сюда, чтобы склонить головы перед памятью тех, кто навсегда шагнул в бессмертие, тех, кто освободил Новороссийск и Кубань и от фашистов!

Глава МО город Новороссийск, представители силовых структур города, депутаты ЗСК КК, городской Думы МО г. Новороссийск, делегации муниципалитетов Краснодарского края, представители общественных и ветеранских организаций возложили цветы к мемориальной стене, на которой начертаны слова «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска», в память об освободителях кубанской земли и подвиге защитников Новороссийска.

Минута памяти – минута молчания – была посвящена Вечной Славе Российскому солдату, вечной Славе героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Отдавая почести героям Малой земли, героям Великой Отечественной, присягая на верность ветеранской гвардии, прошли сегодняшние защитники Отечества – воины Новороссийского гарнизона.

Больше 70-ти лет назад завершилась Великая Отечественная война. События Великой Отечественной навсегда запечатлелись в нашей истории и наших сердцах. На примере героизма великих воинов и всего народа воспитывалось не одно подрастающее поколение, учась храбрости и самоотверженности. Поэтому сегодня очень важно не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды и прадеды, защищая Родину и освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков. Живущая в сердцах память не угасает, её огонь не стихнет никогда!

Источник: Специалист по работе со СМИ управления культуры г. Новороссийска