Стартовала комплексная гражданско-патриотическая программа "ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"

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Стартовал проект "ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА", основной целью которого является объединение усилий активистов, волонтеров и всех неравнодушных граждан, которые не только помнят и чтут подвиг героев Великой Отечественной войны, но и готовы передавать эту память следующим поколениям на долгие годы вперед.

В ходе реализации проекта в прошлом году были созданы волонтерские штабы во всех 44 муниципальных образованиях Кубани, проведены 5 зональных обучающих семинаров, в которых приняли участие представители всех муниципальных образований края (более 500 участников). Активными участниками проекта стали более 40 тысяч жителей Краснодарского края.

В этом году в рамках проекта будет реализован комплекс мероприятий, среди которых проведение информационной кампании о проекте, серия зональных обучающих семинаров для добровольцев по теме патриотического социального проектирования. В летний период для молодых наиболее активных молодежных лидеров проекта будет организован туристский слет с участием в походах по местам Боевой славы. А на финальной стадии проекта будет проведена масштабная научно-практическая конференция участниками которой станут представители общественных организаций, органов власти и научного сообщества, волонтеры и активисты.

«В 2017 году проект объединил более 1000 активистов из всех районов края, было проведено 600 мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч человек. С учетом опыта, который мы получили в ходе реализации проекта «Поколения Бессмертного полка» в 2017 году сначала на местном, затем на краевом уровне, можно говорить о том, что дальнейшая работа в этом направлении будет такой же продуктивной и слаженной, поможет не только объединить усилия активистов, но и послужить стимулом к созданию новых патриотических проектов, которые будут реализовываться в течении всего календарного года по всей территории Краснодарского края» - отметил руководитель Краснодарской краевой общественной организацией гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк - Краснодарский край" Левитский Борис Евгеньевич.

Источник: Специалист по связям с общественностью ККОД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ»