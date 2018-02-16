Ради футбола в России изменят Правила Дорожного Движения

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Правила дорожного движения дополнены положением, в соответствии с которым с 1 июня по 17 июля 2018 года разрешено движение по полосам для маршрутных транспортных средств в населённых пунктах, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, транспортных средств, в которых будут перевозиться официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и АНО «Организационный комитет “Россия-2018”», представители средств массовой информации, другие лица, принимающие участие в чемпионате мира, при наличии аккредитационного свидетельства. Сообщает официальный сайт Правительства РФ.

Разработано Минтрансом России в соответствии со Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России (утверждена распоряжением Правительства от 27 декабря 2016 года № 2858-р).

Правила дорожного движения (далее – Правила) утверждены постановлением Совета министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090. Принятое решение позволит обеспечить исполнение обязательств России по своевременному перемещению отдельных категорий лиц, прибывающих в города – организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.