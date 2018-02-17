Новороссийск достойно представил свои инвестиционные проекты на Российском инвестиционном форуме

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Сегодня, во второй день работы Российского инвестиционного форума, продолжилась работа на инвестиционных площадках, где тысячи бизнесменов, политиков, экономистов и общественных деятелей проектировали будущее страны и региона.

С самого утра в Олимпийском парке не утихали дискуссии, где участники форума от знакомства с проектами переходили к сделкам, деловые мероприятия – встречи, конференции, круглые столы, сессии – проходили одно за другим.

Одним из знаковых событий сегодняшней деловой программы в рамках форума стала встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами регионов, на которой прошло обсуждение перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

Экспозиция Краснодарского края, занимающая центральную часть выставочной площади, предлагает почти 450 инвестиционных проектов. Каждую минуту здесь принимаются судьбоносные решения как для муниципальных образований, так и для всего Краснодарского края в целом.

У новороссийского стенда, одного из самых крупных в кубанской экспозиции, невозможно не остановиться – огромный мультимедийный экран с трехмерными презентациями города и его инвестиционных предложений в сфере строительства, промышленности, АПК и курортной отрасли приковывает внимание всех гостей и участников форума.

Заместитель главы города Дмитрий Агапов, курирующий вопросы муниципального контроля, перспективного развития, строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений, сообщил:

- Новороссийской делегацией во второй день работы форума была проведена большая работа – подписано 8 соглашений о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования на общую сумму 14 млрд. 950 млн. рублей. Представители делегации принимали активное участие в насыщенной деловой программе форума. Впечатлений много, есть немало интересных перспективных предложений.

Глава города Игорь Дяченко, кроме деловых встреч и общения с руководителями инвестиционных компаний, провел несколько протокольных мероприятий – нанес так называемые «визиты вежливости» делегациям Чеченской Республики и Калининградской области, в ходе которых гостям Краснодарского края были преподнесены памятные сувениры с символикой города-героя Новороссийска.

В самые ближайшие дни будут подведены окончательные итоги работы новороссийской делегации на Российском инвестиционном форуме в Сочи, на основе которых будут выработаны перспективные планы по дальнейшей инвестиционной деятельности.