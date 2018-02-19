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Огромное количество новороссийцев и гостей города собрал последний день масленичной недели в прощеное воскресенье на «Проводы Масленицы».

Именно в этот день – 18 февраля – из 5 000 блинов было выложено название города – слово «Новороссийск». Это попытка установить рекорд «Самое большое название города из блинов в России». Инициатором установления рекорда стало Управления культуры г. Новороссийска. Подтверждения рекорда жители города будут ждать в течение десяти дней.

В последний день прощания с масленицей, праздничное настроение жителям и гостям города подарили творческие коллективы из Новороссийского городского театра, Городского дворца культуры, Городского центра национальных культур и Морского культурного центра.

Праздничную программу, под бурные аплодисменты, открыл ансамбль русской народной песни «Черноморочка», исполнивший «Русь моя – ты воля и неволя». Народный ансамбль «Душа России» исполнил «Ой блины мои блины», «Ой снег, снежок, белая метелица», «Потолок ледяной, дверь скрипучая», и другие любимые всеми песни.

Взрослые и дети пели и танцевали, принимали участие во всевозможных играх и конкурсах.

Праздник был бы не полным без образцового детско-юношеского театра игр и развлечений «Петрушки» под руководством заслуженного работника культуры Кубани Кореневой Марины Анатольевны! Петрушки играли, пели и плясали вместе с маленькими и большими зрителями. Они провели забавный конкурс для собравшихся пап и дедушек: под песню «Ах баня, баня, баня, малиновый ты жар» мужчины лупили друг друга вениками, пока не определился победитель конкурса. А мамам и бабушкам Петрушки предложили сплести и расплести косы из лент.

На масленицу пришли не только люди, но и звери! Маленький новороссиец Артём пришёл на масленицу вместе со своей козой Джульеттой – как говорится на людей посмотреть и себя показать.

Чучело масленицы сожгли быстро, но многие успели загадать желание, - говорят сбудется!

Источник: Управления культуры г. Новороссийска