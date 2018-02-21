Владимир Синяговский: молодежь – наше будущее

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20 февраля, депутат В.И. Синяговский принял участие во встрече депутатов от Краснодарского края со студентами – уроженцами Кубани, обучающимися в московских вузах.

Владимир Синяговский рассказал: «Встреча, состоявшаяся в стенах Государственной Думы, была организованна по инициативе Кубанского землячества в рамках работы, осуществляемой по поручению Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Наш губернатор очень серьезно подходит к работе Представительства края в Москве, и особенно – к работе с молодежью. Ведь молодежь – наше будущее. Получив хорошее образование в Москве, мы надеемся, эти ребятазахотят вернуться на родину и станут двигателями ее развития. Ведь хорошие специалисты во всех отраслях всегда будут востребованы. Поэтому мы – депутаты с радостью откликнулись на предложение пообщаться, поделиться своим опытом».

Перед встречей с депутатами ребята в сопровождении экскурсовода осмотрели Думу. А затем собрались в уютном зале, чтобы услышать непосредственно от депутатов, чем они тут занимаются. Каждый из присутствовавших на встрече 6 депутатов рассказал о работе в своем профильном комитете; о том, как решают задачи, стоящие перед ними.

«Конечно, ребят интересовал в том числе и тот жизненный путь, который привел каждого из нас в Думу. Я рассказал о том, где учился и работал. Оказалось, что среди собравшихся ребят есть мой земляк – уроженец Славянска-на-Кубани. Да и учится он в транспортном вузе. А я как раз являюсь членом Комитета по транспорту. Было очень интересно послушать о его жизненных планах.

Каждый из этих ребят уникален и интересен, мне доставила большую радость беседа с ними.Считаю, такие встречи, несомненно, нужны. Они дадут нашей молодежи стимул к дальнейшему развитию», – сказал Владимир Синяговский.