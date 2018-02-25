Решение МОК разочаровало...

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Рано утром в последний день Олимпиады состоялось заседание МОК, на котором рассматривался вопрос о восстановлении Олимпийского комитета в правах. Представляем дословный текст официального решения МОК. Как говорится, без комментариев.

РЕШЕНИЕ МОК О НЕВОЗВРАЩЕНИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА. ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

После получения доклада комиссии по соблюдению критериев "Олимпийскими атлетами из России" (OARIG) и интенсивного обсуждения на 132-й сессии МОК, исполком МОК сегодня принял решение:

1. Не снимать отстранение Олимпийского комитета России на время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Это означает, что делегация ОКР не будет принимать участия в этих Олимпийских играх.

МОК мог бы рассмотреть снятие отстранения в том случае, если бы делегация "Олимпийских атлетов из России" (OAR) соблюдала решение исполкома МОК от 5 декабря. Однако два олимпийских атлета из России провалили допинг-тесты здесь, в Пхенчхане. Это стало крайне разочаровывающим обстоятельством и, в дополнение к другим факторам, не позволило МОК даже рассмотреть вопрос снятия отстранения на церемонии закрытия.

2. В соответствие с решением исполкома МОК от 5 декабря, отстранение ОКР может быть снято после того, как комиссия Doping Free Sports Unit подтвердит, что не было никаких дополнительных случаев нарушений антидопинговых правил со стороны делегации OAR.